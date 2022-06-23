Эксперты: Москва формирует привлекательную среду для инвесторов в рамках создания мест приложения труда

Два торговых центра, офисно-деловое здание и многофункциональный центр построят в рамках четырех инвестпроектов по созданию мест приложения труда в Москве. Благодаря этому будет создано около 3,5 тыс. рабочих мест. Всего в проекты вложат более 7 млрд рублей. Соответствующее распоряжения подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Инвесторы построят два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково. Общая площадь объектов составит около 55 тыс. кв. метров.

«Столичная программа создания мест приложения труда призвана стимулировать комплексную застройку новых районов. Инвесторы получают льготу в виде снижения платежей в городской бюджет за изменение вида разрешенного использования земельных участков при реализации своих проектов. В этом году, для привлечения большего количества девелоперов мы расширили программу, теперь получить льготу можно при строительстве логистических комплексов. Также при сокращении сроков строительства размер льготы может быть увеличен на 5–10%», – прокомментировал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Независимый экономист Андрей Бархота считает, что присвоение статуса инвестпроекта «тонкий адресный инструмент стимулирования возведения новых предприятий производства, торговли и услуг в Москве».

«Использование в качестве ключевого критерия прирост рабочих мест в столице является ключевым фактором успеха, поскольку именно новые рабочие места формируют расширение пула доходов и спроса москвичей. Нельзя не отметить продуманность инструментов по поддержке мест приложения труда, используемых в Москве. Так, эффективность стимулирования при использовании это меры достигает своего апогея на начальных стадиях развития инвестиционного проекта, не нарушая, а усиливая инфраструктурные рыночные механизмы», - добавил Бархота.

По мнению председателя совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы, что проекты позволят уменьшить дневную миграцию внутри города.

«У нас построено очень много спальных районов, в которых не были предусмотрены места для работы. Как следствие, повышался уровень трудовой миграции внутри города в течение рабочего дня. Люди в спальных районах нередко через всю Москву едут на работу и обратно. Поэтому строительство рабочих мест в спальных районах и на близлежащих территориях значительно уменьшит эту миграцию. Более того, это существенно снижает расходы города по строительству и содержанию транспортно-логистических сооружений. Таким образом, данная инициатива является привлекательным предложением для инвесторов», - сказал Гамза.

Программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена с 2019 года. На данный момент одобрены проекты с общим объемом инвестиций 92 млрд рублей. Они позволят создать более 33 тысяч рабочих мест.