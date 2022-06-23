«Газпром» воспрянул духом

Российский рынок акций сумел ускорить рост первой половины дня, прибавив за торговую сессию 1,3% по Индексу Мосбиржи.

Вновь в числе лидеров роста были акции девелоперов, которые покупают в расчете на то, что застройщики смогут воплотить в жизнь указание президента РФ Владимира Путина сохранить объем строительства на уровне прошлогодних показателей. Помочь в этом им должны снижающиеся ставки по ипотеке. Учитывая снижение инфляции и цен производителей конченых товаров, аналитики уверены, что в конце июля Банк России вновь снизит ключевую ставку, вслед за которой пойдет вниз и стоимость кредитов.

Так, акции ПИКа подорожали на 9,8%, «Самолет» взлетел на 4,1%, ЛСР повысил капитализацию на 4,6%. Бумаги сектора выглядят локально перекупленными, коррекция по ним не за горами.

На ожиданиях снижения ставки и оживления экономики продолжается рост акций Сбера: +2,8%. Технический потенциал роста бумаги составляет около 8%. При приближении котировок к 150 рублям часть прибыли лучше начать фиксировать.

В ожиданиях роста внутреннего спроса на металлы начали догонять рынок и акции черных металлургов. Но этот сектор среднесрочно выглядит очень слабо.

Главным же событием дня стал рост акций «Газпрома». Сегодня с утра «медведи» пытались просадить бумагу, после того как она не удержала важную отметку 300 руб. Но со снижением котировок росла дивидендная доходность бумаги, и, в конце концов, жадность взяла свое. Во второй половине дня прошли мощные покупки акций газовой монополии, в результате чего день они закрыли ростом на 2,6%. От локальных минимумов дня бумага выросла более чем на 4%.

Желание прикупить «Газпром» понятно: возможность заработать за несколько месяцев 18% (а именно столько составляла дивидендная доходность «Газпрома») предоставляется очень редко.

Кроме того, росту способствовала информация о том, что власти ФРГ и Канады начали переговоры о возврате «Газпрому» турбин, необходимых для вывода «Северного потока» на полную мощность. Этот же вопрос будет обсуждаться на саммите G-7. Есть большая вероятность того, что «Газпром» получит необходимое оборудование для возобновления работы газопровода в полном объеме нарастит выручку.

Техническая картина по акции вновь стала «бычьей»: уход бумаги под отметку 300 руб. теперь можно считать неудавшимся пробоем уровня, и целью роста котировок акций вновь стал район 347 руб.

Хуже рынка оттороговались акции нефтяных компаний, что неудивительно на фоне слабеющей нефти. Котировки «черного золота» пытаются удержать отметку $110 за баррель, но риски дальнейшего снижения нарастают.

В целом Индекс Мосбиржи завершил торги чуть выше отметки 2400 пунктов. Зона сильного сопротивления лежит в 50 пунктах выше. Если не произойдет негативных событий, индикатор попытается уйти в диапазон 2450-2500 пунктов, где начнется фиксация прибыли спекулянтами.