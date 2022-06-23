Германия боится профилактики на «Северном потоке - 1»

В Берлине опасаются, что Россия может воспользоваться запланированной профилактикой газопровода «Северный поток 1» в июле и полностью прекратит поставки газа. Это может привести к энергетическому кризису в крупнейшей экономике континента. Россия на прошлой неделе сократила подачу газа по газопроводу «Северный поток 1» на 60%. В середине июля этот газопровод закроют на две недели на профилактику. Это помешает Германии подготовиться к зиме и заполнить газом хранилища, пишет Financial Times.
Ситуация с поставками достаточно тяжелая и без закрытия «СП 1». Раньше, напоминает Карстен Ролль из ассоциации BDI, «Газпром» во время профилактики на «СП 1» заменял выпавший объем газа, увеличивая поставки через Украину или через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».
«Есть основания опасаться,- говорит Ролль,- что сейчас этого не будет. Они уже сократили подачу газа по «СП 1» на 60%, но никак их не компенсировали».
Ролль также считает, что «Газпром» может воспользоваться запланированной профилактикой как предлогом для того, чтобы якобы по техническим причинам надолго прекратить подачу газа Германии.
Результатом резко обострившейся ситуации с газом стало решение правительства, озвученное в минувшее воскресенье министром экономики и вице-канцлером Робертом Хабеком. Германия открывает законсервированные угольные электростанции, чтобы сэкономить газ и закачивать его в хранилища для использования зимой.
Хабек также заявил 22 июня, что не исключает дальнейшего сокращения поставок. Сейчас резкое сокращение поставок российского газа пока слабо заметно для потребителей и экономики, потому что летом потребление газа значительно ниже (на 75-80%), чем зимой. Однако оно очень заметно для энергетиков, которые сейчас заполняют газом хранилища перед началом отопительного сезона.
По состоянию на 22 июня немецкие хранилища были заполнены газом на 58%. В Берлине хотят довести уровень заполнения к 1 ноября до 90%.
Из-за проблем с «СП 1» импортеры газа вынуждены покупать выпавшие объемы газа на спотовом рынке за большие деньги. Если же летом подача газа будет надолго остановлена по всем газопроводам, то ситуация может стать критической.
«Если мы не сможем заполнить хранилища газа к осени, то быстро начнем ощущать его дефицит,- говорит президент Ассоциации химических предприятий Йорг Ротермель.- Сетевому агентству (энергетическому регулятору) в таком случае придется приказать сначала уменьшить потребление газа, а потом даже начать отключать компании».
Представитель Министерства экономики ФРГ заявила о консультациях правительства с газовыми трейдерами. По ее словам, Берлин также общается Францией, Италией и Австрией, куда поставки российского газа тоже сокращены.