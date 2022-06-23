Германия боится профилактики на «Северном потоке - 1»

В Берлине опасаются, что Россия может воспользоваться запланированной профилактикой газопровода «Северный поток 1» в июле и полностью прекратит поставки газа. Это может привести к энергетическому кризису в крупнейшей экономике континента. Россия на прошлой неделе сократила подачу газа по газопроводу «Северный поток 1» на 60%. В середине июля этот газопровод закроют на две недели на профилактику. Это помешает Германии подготовиться к зиме и заполнить газом хранилища, пишет Financial Times.

Ситуация с поставками достаточно тяжелая и без закрытия «СП 1». Раньше, напоминает Карстен Ролль из ассоциации BDI, «Газпром» во время профилактики на «СП 1» заменял выпавший объем газа, увеличивая поставки через Украину или через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».