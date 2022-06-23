Германия рухнула в газовый кризис

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 23 июня предупредил, что с этого дня вводится так называемый второй уровень предупреждения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по газу. Первый был объявлен в марте этого года. Согласно документу, в стране приступили к масштабному энергосбережению и закачке газа в ПХГ.

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Хабек утверждает, что потребление российского газа удалось якобы снизить с прошлогодних 40% от общих потребностей до 26%. А ПХГ к 23 июня заполнить то ли на 58%, то ли даже на 60% (показания вице-канцлера меняются по мере выступлений перед разными аудиториями).

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По его словам, причиной столь радикального снижения потребления стало сокращение поставок газа из России и высокие цены на газовом рынке. «Ситуация напряженная, но пока безопасность поставок гарантирована», — почему-то уверен вице-канцлер.

Однако он наконец-то публично признал, что его страна «находится в газовом кризисе». Потому что «газ — дефицитный товар, цены уже высоки, и мы должны быть готовыми к последующему повышению».

Второй уровень газового ЧС в Германии означает, что конечные поставщики энергии получают не просто право, а обязываются государством продавать газ предприятиям и домохозяйствам по максимально возможным ценам, чтобы снизить спрос. Собственно стоимость при этом будет устанавливать немецкое Федеральное сетевое агентство.

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На третьем «аварийном» уровне, до которого, судя по всему, осталось недолго, газовый рынок в ручном режиме будут регулировать власти. В первую очередь, они должны обеспечить энергией домохозяйства и социальные учреждения. Промышленность будет снабжаться (если будет вообще) во вторую или даже третью очередь.

Как будет выглядеть конкретный механизм энергетической диктатуры по-немецки, Хабек пояснил 21 июня, выступив на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности (BDI).

Он пояснил, что если «мы придем к зиме с наполовину наполненными газохранилищами», а при этом «газовый кран будет перекрыт», то тогда Германию затронет «тяжелый экономический кризис». Поэтому необходимо газ летом вообще не использовать, а только закачивать в ПХГ, а электричество вырабатывать на угольных станциях.

И это, по его словам, самый настоящий «амбициозный план». И если он состоится, то ПХГ будут полны. Тогда это даст вице-канцлеру надежду вообще обойтись без российских поставок. Но пока речь идет «об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID».

И если эта ситуация схраниться до зимы, то отдельные «газоёмкие производства будут отключены от поставок не на неделю», а на «месяцы». И тогда, предупредил промышленников Хабек, «предприятия просто исчезнут».

Но зато правительство Германии работает по плану. А это вселяет надежду в борьбе с русским газом. Заодно было обещано побороть инфляцию, в основе которой лежат слишком высокие цены на газ. 23 июня на европейских биржах они одномоментно превышали $1500 за 1 тыс. кубометров.

Об ужасающем вреде для экологии угольного топлива, вице-канцлер Роберт Хабек, представитель партии «зеленых», которая собственно и добилась полного закрытия АЭС и массовой консервации угольных ТЭС, предпочитает помалкивать. Более того, в немецком правительстве вообще утверждают, что масштабный переход от газа к углю в энергетике никакого вреда «зеленой» повестке не принесет, так как этот процесс прикроют к концу 2024 года. В этом же уверены и в Нидерландах и Польше. В этих странах также намерены расконсервировать угольные ТЭС, которые к 2024 году должны вырабатывать до 35% потребляемой электроэнергии.

Интересный вопрос. А где возьмут уголь? С 10 августа вводится эмбарго на поставки российского угля (часть пятого апрельского санкционного пакета ЕС). А они в 2021 году обеспечили треть потребления в ЕС. Ответ есть. Немецкие энергетические компании рассчитывают получить разрешение на разработку особенно «грязного» бурого угля, например, в регионе реки Рейн. Причем карьерным, как правило, способом, который отличается особенно большим загрязнением атмосферы.

Ускоренное внедрение ВИЭ, на которое Еврокомиссия 18 мая обещала выделить 300 млрд евро к 2030 году, откладывается на более поздний срок.

Канада больно ударила Германию

В глобальном экспертном сообществе сейчас часто принято обсуждать, кто на самом деле и против кого объявил санкции. Иногда складывается ощущение, что атлантические союзники разбираются сами с собой, а не с Россией.

Так 23 июня многие западные СМИ вышли с заголовками типа «Канада больно ударила Германию».

Дело в том, что 14 июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку — 1» с 167 млн кубометров до 100 млн куб. м в сутки, 16 июня — до 67 млн. То есть, на 60% в целом. Российская компания объяснила это проблемами с ремонтом турбин, за который (по соглашению о строительстве трубопровода от 2009 года) отвечает немецкая корпорация Siemens. В свою очередь, она объяснила задержку с возвращением агрегатов из ремонта введенными в начале июня Канадой дополнительными санкциями: турбины ремонтируются на заводе Siemens в Монреале.

Конечно, Хабек и канцлер Олаф Шольц поспешили во всем обвинить Россию. По мнению Берлина, решение о сокращении поставок является политическим. Иными словами, в Москве, мол, тренируются на вводе полного газового эмбарго, чтобы столкнуть ЕС в рецессию, а то и запустить в дело «Северный поток — 2». В Берлине даже намекали на то, что это был не плановый ремонт, а спланированная авария.

Между тем, 11 июля «Северному потоку — 1» действительно становится на плановый профилактический ремонт на две недели. Так что газа для Европы практически не будет. Остается только один транзитный маршрут через Украину, техническим объемом не более 77 млн кубометров в сутки.

Кстати, Канада частично признает свою вину. Министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава изучает способы обеспечить поставки газа по «Северному потоку —1». Он подчеркнул, что цель ограничений не заключается в том, чтобы доставить проблемы Германии, которая «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. Но уважать канадские санкции также придется.

А значит прав глава «Газпрома» Алексей Миллер. Из ситуации с немецкими турбинами выхода нет. Германии, видимо, этой зимой придется все же вводить третий уровень предупреждения газового ЧС.