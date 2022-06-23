Глава Чечни рассказал о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР

Село Катериновка Луганской Народной Республики перешло под контроль российских военных.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецподразделений "Ахмат" (...) совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики — село Катериновка», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал, что некоторым украинским боевикам удалось скрыться, однако российские военные пообещали их найти. «День за днем наши спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса от националистической нечисти. Победа уже близка», — отметил Кадыров.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об окружении украинских военных в населенных пунктах Горское и Золотое.