Катар выдвинул Европе жесткие условия по поставкам газа

В Дохе намерены придерживаться жесткой линии на переговорах с европейскими странами о поставках катарского сжиженного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Катаре. Очевидно, Европе придется согласиться на это требование одного из главных экспортеров СПГ, потому что отказываться одновременно от газа из Катара и России будет самоубийством. Напомним, что ранее Евросоюз крайне негативно относился к долгосрочным контрактам и требовал от «Газпрома» подписывать краткосрочные контракты. В числе прочего продолжительность контракта важна для Брюсселя из-за его амбициозных планов по сокращению вредных выбросов в атмосферу и переходу к зеленой экономике, подразумевающей отказ от ископаемых видов топлива, включая и газ.
Переговоры Катара с Германией буксуют с марта, главным образом, из-за разногласий по вопросу продолжительности действия контракта. К решению занять жесткую позицию катарцев явно подтолкнула новость о том, что немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg подписала соглашение с американской газовой компанией Venture Global LNG о поставках американского СПГ сроком на 20 лет. В Брюсселе, однако, отмечают, что условия катарской стороны более жесткие и тяжелые, чем условия американских газовиков. Так, по условиям германо-американского контракта можно будет в случае необходимости перенаправлять газовозы в другие страны или даже вовсе от них отказываться и при этом не оплачивать полную стоимость газа. Катар же, напомним, возражает против такой практики и требует выплаты всей стоимости отгруженного газа.
Понять европейцев можно. Они, конечно, не хотят обязаться покупать катарский газ 20 лет, т.е. уже после того, как откажутся от ископаемых видов топлива. Противопоставить диктату Дохи им особенно нечего. Сейчас европейцам предстоит делать нелегкий выбор между катарским и российским газом. Они должны или соглашаться на условия Катара и тем самым ставить под угрозу свой план по обнулению вредных выбросов в атмосферу и переходу к зеленой энергетике, или отказаться от запрета российского газа. Судя по поведению объединенной Европы как до спецоперации ВС России на Украине, так и особенно после ее начала, можно предположить, что в Брюсселе выберут сжиженный газ из Катара.
Можно понять и Катар. Сейчас в этом крохотном, но очень богатом государстве на берегах Персидского залива в самом разгаре грандиозный проект по развитию газового сектора, который позволит увеличить производство СПГ более чем в полтора раза и сделает Катар его главным экспортером в мире. Естественно, для того, чтобы «отбить» почти 30-миллиардные расходы, Дохе необходимо дополнительный газ кому-то продавать. Краткосрочные контракты, конечно, для нее менее привлекательны долгосрочных.
Ситуацию для Европы еще сильнее осложняет и то, что экспортеров СПГ на планете не так уж и много. Еще меньше среди них таких, кто мог бы, как Катар через пять лет, значительно увеличить его производство. Сейчас же свободного газа в мире очень мало и ни о какой замене российского газа говорить не приходится.
Европе сейчас газ необходим, но спрос на него в Старом Свете начнет сокращаться после 2030 года. Катару же как раз в это время будут нужны покупатели, которые готовы покупать у них сжиженный газ много лет.