Катар выдвинул Европе жесткие условия по поставкам газа

В Дохе намерены придерживаться жесткой линии на переговорах с европейскими странами о поставках катарского сжиженного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Катаре. Очевидно, Европе придется согласиться на это требование одного из главных экспортеров СПГ, потому что отказываться одновременно от газа из Катара и России будет самоубийством. Напомним, что ранее Евросоюз крайне негативно относился к долгосрочным контрактам и требовал от «Газпрома» подписывать краткосрочные контракты. В числе прочего продолжительность контракта важна для Брюсселя из-за его амбициозных планов по сокращению вредных выбросов в атмосферу и переходу к зеленой экономике, подразумевающей отказ от ископаемых видов топлива, включая и газ.

Переговоры Катара с Германией буксуют с марта, главным образом, из-за разногласий по вопросу продолжительности действия контракта. К решению занять жесткую позицию катарцев явно подтолкнула новость о том, что немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg подписала соглашение с американской газовой компанией Venture Global LNG о поставках американского СПГ сроком на 20 лет. В Брюсселе, однако, отмечают, что условия катарской стороны более жесткие и тяжелые, чем условия американских газовиков. Так, по условиям германо-американского контракта можно будет в случае необходимости перенаправлять газовозы в другие страны или даже вовсе от них отказываться и при этом не оплачивать полную стоимость газа. Катар же, напомним, возражает против такой практики и требует выплаты всей стоимости отгруженного газа.