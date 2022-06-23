Лидеры стран БРИКС призвали к реформированию ВТО

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выступили за проведение «давно назревшей реформы ВТО» для построения открытой мировой экономики. Это следует из текста Пекинской декларации XIV саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

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«Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны», — говорится в декларации.

Лидеры также призвали всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам организации. Приоритетной задачей они назвали незамедлительное начало процесса отбора членов Апелляционного органа ВТО для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров.

