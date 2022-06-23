Лучшие рестораны и кафе в Суздале

В то же время в городе имеются рестораны средиземноморской и европейской кухни, соответствующие самым современным стандартам. В число наиболее привлекательных гастрономических заведений Суздаля входят следующие:

Семейный ресторан «Русское Подворье в Суздале» rp-suzdal.ru. Это одно из самых престижных заведений Суздаля. Оно предлагает классическую русскую кухню, включая традиционную уху, соленья и сытные пироги. Для любителей малокалорийных блюд готовятся салаты из сезонных овощей. В меню ресторана также можно найти редкие деликатесы, блюда из осетра и блины с икрой. Кроме того, посетители могут попробовать медовуху, считающуюся одним из основных традиционных напитков в городе.

Ресторан «Улей». Он интересен любителям блюд домашней кухни. Вдобавок к заказу посетителям обязательно предложат множество вкусных разносолов.

Ресторан «Бальзамиков дворик». Он находится в красивом историческом здании и прекрасно подходит для тех, кто желает полакомиться блюдами русской кухни. В то же время меню заведения включает в себя большое количество популярных интернациональных блюд. Посетителям также предлагают богатый выбор напитков.

Ресторан «Погребок». Он располагается в самом центре Суздаля и считается местной достопримечательностью. В зале этого заведения одновременно могут находиться не больше пятидесяти посетителей. В такой спокойной и уютной обстановке им предлагают авторские блюда и еду, приготовленную по старинным русским рецептам. Хотя популярность ресторана «Погребок» очень высока, уровень цен в нем является вполне доступным для большинства людей.

Ресторан «Пушкарь». Это заведение находится в красивом историческом здании и прекрасно подходит для романтического ужина. Меню ресторана включает в себя блюда средиземноморской, европейской и русской кухонь. Помимо обширного выбора блюд гостей радует изысканное оформление интерьера.

Ресторан «Гнездо пекаря». Это оригинальное заведение предлагает гостям попробовать блюда русской кухни и получить удовольствие от домашней выпечки. Оно выделяется тем, что даже хлеб здесь пекут самостоятельно. Любителей мясной пищи ждут фирменные блюда, поджаренные на мангале. Немаловажную роль играет и непринужденная обстановка в этом уютном ресторанчике.