Международные резервы РФ уменьшились за неделю на $12,3 млрд

Международные резервы РФ на 17 июня составили $582,3 млрд, сократившись за неделю на 2,1% или на $12,3 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

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«Международные резервы по состоянию на 17 июня составили 582,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 12,3 млрд долларов США, или на 2,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 10 июня международные резервы РФ оценивались в $594,6 млрд, на 3 июня — в $591,3 млрд, месяц назад, 20 мая, объем золотовалютного запаса был практически равен последним данным на 17 июня — $583,4 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.