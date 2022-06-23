Минфин определил условия выплат иностранцам по евробондам

Минфин РФ определил новый порядок выплат по еврооблигациям для всех категорий инвесторов. В частности, иностранные держатели российских еврооблигаций, «расплатиться с которыми невозможно в рамках стандартных процедур», должны будут предоставить документы в Национальный расчетный депозитарий или другую уполномоченную организацию для получения выплат по ценным бумагам, а также дать письменный отказ от всех претензий к эмитенту по этому платежу, сообщается на сайте Минфина.

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Министерство разделило всех держателей на три группы инвесторов по типу учета их прав на ценные бумаги. В первую группу вошли инвесторы, права на ценные бумагами которых учитываются полностью внутри российской учетной системы — Национальным расчетным депозитарием или российскими депозитариями без участия иностранных. Во второй группе — инвесторы, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев. В третьей — инвесторы, расплатиться с которыми невозможно «в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств».

«Выплаты владельцам 1-ой и 2-ой групп будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы)», — говорится в сообщении Минфина.

Инвесторы третьей группы, чтобы получить деньги, должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную кабмином организацию, предоставив данные о номинальных держателях еврооблигации «вплоть до иностранного номинального держателя первого уровня». Также они должны будут предоставить письменный отказ «от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа». Они также смогут перечислить выплаты со счета типа «И» на персональные рублевые счета — «в суммах, эквивалентных суммам причитающихся выплат в валюте номинала еврооблигации на дату зачисления средств».

«Владельцы Еврооблигаций каждой из трех групп вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала, либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке», — говорится в разъяснении Минфина.

