Минфин перечислил 12,5 млрд рублей по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047»

Министерство финансов РФ перечислило средства для выплаты по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047» суммой в 12,51 млрд руб. ($234,85 млн).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что средства получены платежным агентом по еврооблигациям — АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) — в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — подчеркивается в сообщении.

Накануне, 22 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте». Согласно документу, схема оплаты валютного госдолга будет схожа с механизмом, по которому ведется рублевая оплата российского газа. «Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях», — говорится в указе. Уточняется, что счет типа «И» может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынком России.