Мораторий на банкротство: продлить нельзя прекратить

Решение о продлении полугодового моратория на банкротства и взыскания будет приниматься Правительством России исходя из ситуации, которая сложится к концу лета, заявил первый замглавы Министерства экономического развития РФ Илья Торосов.

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Хотя сейчас особых поводов для продления нет, в предпринимательском и экспертном сообществах продолжается оживленная дискуссия на данную тему.

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«Ситуация такая же, как с погодой»

На текущий момент в России действует полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности. Он распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. На этот срок кредиторы не вправе инициировать дела о несостоятельности упомянутых лиц, а также приостанавливаются взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала.

«Решение о продлении будет приниматься на площадке правительства. Пока, считаем, что этого достаточно — полгода. Но вопрос будет решаться исходя из того, как мы пройдем лето, потому что у нас есть лаг с точки зрения цепочки поставок оборудования, материалов, товаров. И когда бизнес, скажем так, получил проблему в марте, то в апреле и мае люди еще жили на старых поставках», — цитирует Илью Торосова «Интерфакс».

Илья Торосов отметил, что в правительстве прорабатывается вопрос об отказе от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория. На этом ранее настаивала Федеральная налоговая служба и ряд банков. При этом, добавил чиновник, также изучается возможность разрешить взыскание с подпавших под мораторий лиц долгов по налогам, за услуги ЖКХ, по алиментам, платежам за причинение вреда жизни и здоровью и по заработной плате.

Мораторий необходимо продлить, заявил «Эксперту» стратегический консультант малого бизнеса, CEO консалтингового агентства GM Consult Гаджимурад Магомедрасулов. По его словам, в самом начале спецоперации на Украине пострадало большое количество малых предпринимателей, которые закупались за границей по высокому курсу, и не все успели вернуться к своим прежним показателям, а часть предпринимателей и вовсе обанкротилась.

Вчера Михаил Мишустин заявил о сверхдоходах бюджета РФ в размере 8 трлн рублей за первый квартал 2022 года, что позволит правительству вовремя исполнить свои обязательства перед социальной сферой. Почему бы на этой волне и предпринимателям не дать больше времени на восстановление, считает эксперт. Розничная торговля, например, переживает сейчас не самые лучшие времена, пик выручки ожидается на осень-зиму.

Весна показала, насколько сильно мы зависим от импорта, отметил Гаджимурад Магомедрасулов. С полок аптек мгновенно исчезли жизненно важные лекарства. Рестораны столкнулись с дефицитом компонентов для мороженого. Продление моратория позволит возобновить цепочку поставок за лето, а за осень-зиму даст возможность рыночной экономике прийти в себя. Процессы восстановления занимают больше, чем полгода. «Сейчас ситуация такая же, как с погодой: на дворе 25, ощущается как 30. Так же и с ценами. Курс валюты 60, ощущается, как 250», — заметил эксперт.

Подводить итоги рано

Не продлевать мораторий — абсолютно логичное решение, возразила предыдущему эксперту старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Мораторий на банкротства был введен как временная мера поддержки, и он не может продолжаться вечно. Мы должны двигаться дальше, а система должна работать. В данный момент те меры, которые принимаются правительством и ЦБ, говорят о том, что ситуация лучше, чем предполагалась изначально. Полугода вполне достаточно, чтобы те, кто может восстановиться — восстановились, а остальным все равно придется обанкротится чуть позже или чуть раньше. Нет смысла затягивать этот процесс», — констатировала она.

Поскольку ситуация в отношении последствий для экономики становится уже более понятной, некоторые механизмы начали активно перестраиваться, обратила внимание «Эксперта» юрист. В том числе налаживаются цепочки поставок, правительство рассматривает вариант разрешить досрочное взыскание с лиц, подпавших под мораторий, ключевых платежей: задолженностей по налогам, алиментам, ЖКХ и другим, а также по взысканиям, возникшим до моратория.

Это скорее хорошо, чем плохо, подчеркнула Полина Гусятникова. Сейчас приостановлены все платежи по исполнительным листам, даже те, решения по которым были вынесены незадолго до введения моратория, но банк не успел их исполнить. Возможно, этой осенью нас снова ждет ряд измений, направленных на смягчение ограничительных мер. Конечно, сейчас нельзя сказать точно, как это будет, но многие ключевые позиции готовятся пересмотреть в сентябре этого года.

Введенный с 1 апреля постановлением Правительства РФ тотальный мораторий на банкротство подходит к экватору, подтвердил в беседе с корреспондентом «Эксперта» партнёр юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев. По его мнению, подводить итоги на этой стадии, безусловно, рано, но совершенно точно уже можно утверждать, что мораторий в совокупности с иными примененными властями экономическим и правовыми инструментами свою функцию выполнил — помог экономике в столь трудный период выстоять.

Да, есть проблемы, вызванные, в первую очередь, непоследовательным подходом государственных и судебных органов к толкованию и применению ст. 9.1. Закона о банкротстве, что негативно влияет на экономический эффект от введенного моратория, учитывая, что он рассматривается в обществе как мера поддержки в кризисный период, указал юрист. Однако дать послабление абсолютно всем именно на начальном этапе было единственно верным решением, что наглядно показала статистика публикаций отказов от моратория, которых с каждым месяцем становилось все больше.

На сегодняшний день, согласно данным сайта «Федресурс», уже 15,5 тысяч юридических лиц и 350 физических отказались воспользоваться мораторием, что позволяет со сдержанной долей оптимизма смотреть в будущее, когда правительством будет приниматься решение о его продлении, считает Александр Стешенцев.

Сохранять тотальный мораторий власти не будут, но частично оставить его в качестве меры поддержки для организаций и предпринимателей из ряда конкретных отраслей, как это было, например, в период пандемии в 2020 году, вполне могут. Крайние три месяца действия моратория как раз и позволят выявить те самые отрасли, которые окажутся наиболее пострадавшими и, соответственно, нуждающимся в такой поддержке, заключил эксперт.