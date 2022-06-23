На Урале появится первое в России предприятие, выпускающее спортивную магнезию

В городе Асбесте Свердловской области появится завод по производству спортивной магнезии — порошка для рук, применяемого, в частности, в легкой атлетике, пауэрлифтинге и скалолазании.

Комбинат в течение двух лет построит горно-химическая компания «Ультра Си», которая принадлежит одному из крупнейших в мире предприятий по добыче и обогащению асбестовых руд «Ураласбест», пишет ТАСС.

«Спортивную магнезию мы единственные делаем в России, остальное все импортируются. Сейчас идет проектирование завода, работы продлятся до конца года. В 2023 году планируется начало строительства, возведение объекта займет два года. Выход на проектную мощность — в 2026 году», — рассказал заместитель директора по развитию «Ультра Си» Андрей Литвинов. Он пояснил, что компания занимается переработкой техногенных отходов «Ураласбеста». «Это и экологический проект, и диверсификация. Сейчас добавилась история про импортозамещение», — подчеркнул Литвинов.

По его словам, основным продуктом, производимым на новом комбинате, будет сульфат магния, который применяется как удобрение в агропромышленном комплексе, а также как соль для ванны и средство для отбеливания бумаги в целлюлозно-бумажной промышленности. Спрос на продукцию подтверждает работающее в настоящее время при предприятии опытное производство, где выпускается около 50 тонн сульфата магния и примерно тонна спортивной магнезии ежемесячно, отметил Литвинов.

«Новый завод, который разместится на площадке 5,4 га в Асбесте, будет производить ориентировочно 20 тыс. тонн сульфата магния в год. Планируем направлять продукцию будущего завода на экспорт», — сообщил замдиректора по развитию «Ультра Си».

Уточняется, что в настоящий момент компания реализует продукцию как в России, так и за рубежом, в частности, в Белоруссии и Казахстане.

Основанный в 1922 году комбинат «Ураласбест» является одним из крупнейших в мире по добыче и обогащению асбестовых руд. Предприятие разрабатывает Баженовское месторождение хризотил-асбеста в 80 км к северо-востоку от Екатеринбурга, у восточной окраины города Асбест. Горно-химическая компания «Ультра Си» учреждена в 2015 году в рамках программы диверсификации комбината.