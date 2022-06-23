Новосибирский завод «Оксид» разработал дистанционную биометрическую систему доступа

Специалисты входящего в состав «Росэлектроники» (госкорпорация «Ростех») новосибирского завода «Оксид» разработали дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, которая позволяет использовать смартфон как электронный ключ и дистанционно управлять замками, шлагбаумами и комплексными системами безопасности.

«Новая разработка обладает большим потенциалом для использования в инфраструктурных проектах. Система устойчива к атакам и несанкционированному подключению. Для идентификации личности мы применили технологию считывания радужной оболочки глаза. Открытие замков возможно и через функцию доступа по отпечатку пальца. Решение способно одновременно обслуживать более 250 подключенных замков, шлагбаумов и других комплексных систем контроля пропуска на расстоянии до 500 м», — указывается в сообщении на сайте «Ростеха».

Управляемая через приложение в смартфоне система состоит из электронного блока управления, интернет-шлюза и замка, который принимает сигнал через защищенный канал связи LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Уточняется, что технология LoRaWAN позволяет создавать энергоэффективные сети интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN менее энергозатратные.

По словам заместителя гендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрея Чендарова, решение на базе собственного ПО и российского микроконтроллера позволяет обеспечить надежное управление безопасностью любых объектов. «Использование отечественных решений гарантирует информационную безопасность системы. Серийное производство оборудования планируется начать в конце 2022 года. Стоимость комплекта составит от 25 тысяч рублей», — рассказал Чендаров.