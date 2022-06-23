В руках ЦБ оказался небывало мощный рычаг

На докапитализацию банков могут быть направлены средства Фонда национального благосостояния. Об этом сообщили в Минэкономразвития, оговорившись при этом, что решение о необходимости господдержки банковского сектора будет приниматься только в четвертом квартале этого года. То есть власти посмотрят на самочувствие банковской системы по итогам первых девяти месяцев, и, если понадобится, распечатают ФНБ и вольют денег в капиталы банков.

Но понадобится ли докапитализация, и если да, то в каком объеме? В Минэкономразвития от конкретных оценок благоразумно уклонились, отметив лишь, что решение будет приниматься в зависимости от трёхфакторной модели. Она предусматривает оценку финансового состояния банков (размер убытков и риски дефолта), их способность заместить существующее иностранное фондирование (например, евробонды), а также политику Банка России (возможность смягчения нормативной нагрузки для банков).

В самом регуляторе рассматривают два сценария развития событий: системная докапитализация всего банковского сектора, либо же его отдельных участников: по словам Эльвиры Набиуллиной, «небольшого количества банков». Интересно, что такие «прогнозы» исходят из недр ЦБ, который, казалось бы, должен отчётливо представлять себе всю ситуацию. Ведь отчётность банков засекречена для всех, кроме регулятора.

Что уж говорить о разбросе оценок, когда речь идёт о независимых аналитиках. В АКРА, например, заявляют о том, что в капиталы банков придется дополнительно влить 0,4-2 трлн рублей; в «Эксперт РА» уверены в том, что объемы докапитализации превысят 2 трлн рублей; в ЦМАКП пошли (пока что) дальше всех, настаивая на сумме в 3,5 трлн рублей.

Примечательно, что в самих банках, по крайней мере, в крупнейших, рассчитывают обойтись без докапитализации. По крайней мере, в «живых» деньгах. Об этом заявляли, например, в Сбере и ВТБ. Глава последнего, Андрей Костин, говорил о том, что простой «роспуск» регуляторных надбавок к капиталу высвободил бы банковскому сектору дополнительные 3,3 трлн рублей.

О том, насколько важен «регуляторный» фактор в самочувствии сектора, свидетельствуют расчёты АКРА, согласно которым, если кредитный портфель банковской системы обесценится на 10%, то норматив достаточности капитала нарушат 17 банков, в их числе 2 системно значимых. А вот если учитывать надбавки к капиталу, то проблемных банков при тех же вводных станет уже 52, включая 8 «системных». Поэтому в трёхфакторной модели, о которой заявляли в Минэке, готовность ЦБ пойти на изменение регулирование приобретает решающее значение.

Банковский сектор сегодня — это пресловутый «кот Шредингера» — совершенно непонятно, жив он или мертв. Ведь даже разовые операции банков (та же переоценка ценных бумаг) сегодня могут как улучшить финансовый результат, так и привести к серьезным убыткам. Спрогнозировать это вряд ли возможно.

Однако в любом случае можно говорить о том, что без докапитализации банковский сектор обойтись вряд ли сможет. Её объемы, по самым скромным подсчётам, составят не менее триллиона рублей. И идея с «регуляторной» докапитализацией представляется наиболее здравой: зачем «палить» резервы, если можно просто нормативно высвободить капитал? Тем более, что их совершенно точно еще будет куда потратить (интенсификация импортозамещающих производств? Инфраструктурные проекты?).