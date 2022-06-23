Пострадавшим от пожаров сибирякам реструктурируют кредиты

Регулятор направил в банки и некредитные финансовые организации письмо, в котором призвал учитывать жизненную ситуацию заемщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях. Кредиторам рекомендуется не взыскивать с них заложенное имущество, реструктурировать займы, а в особых случаях и прощать долги, сообщается на сайте ЦБ.

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«Банк России в подобных случаях неоднократно обращался с рекомендациями оказывать поддержку заемщикам из пострадавших регионов, столкнувшимся с трудностями по выплате задолженности. Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

ЦБ рекомендовал искать для таких заемщиков приемлемые варианты погашения задолженности, не взыскивать заложенное имущество, а в особых случаях и прощать долг по кредиту и займу. При этом регулятор подчеркнул, что реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.