Рэнд — троюродный брат рубля

В условиях, когда доллар и евро стали россиянам значительно менее доступны и интересны для покупки, участники рынка ищут альтернативы для вложений, и эксперты полагают, что одной из них вполне может стать южноафриканский рэнд. Тем более, что теперь на Московской бирже он войдет в число торгуемых валют — с 27 июня на фондовой площадке начнутся торги валютными парами с участием рэнда.

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Более того: российские власти включили рэнд в число валют, которые могут войти в состав расчета новой наднациональной валюты, работа над созданием которой сейчас ведется. По крайней мере, такое заявление сделал президент Владимир Путин. Он сообщил, что Россия совместно с другими странами БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины группы.

Рэнд стал законным платёжным средством в конце 50-х, начале 60-х годов в Южной Африке, Свазиленде, Лесото и Намибии после того, как они отказались от фунта. С окончанием эры апартеида он испытывал периоды сильной волатильности и обесценивания.

«Африканец» как альтернатива западным валютам

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает: южноафриканский рэнд с начала года находится в небольшом плюсе к доллару, что является пятым результатом среди 36 мировых валют. То есть, он выглядит довольно неплохо на фоне активного роста доллара, который недавно обновил 20-летний максимум к 6 ключевым валютам (индекс доллара).



Рэнд относится к типичным развивающимся или высокодоходным валютам, отмечает эксперт. Экономика ЮАР занимает доминирующее место на африканском континенте и основана на развитой финансовой системе: экспорте золота, угля, крупном сельском хозяйстве. Однако в 2020 г. страна пережила крупнейший за 100 лет экономический спад из-за пандемии.



Ранее южноафриканский рэнд часто сравнивали с рублем: из-за условной схожести экономик двух стран в плане зависимости от сырьевого экспорта, многие иностранные инвесторы ставили эти валюты в один ряд по соотношению прибыль/риск. Естественно, говорит Бабин, что это сравнение потеряло свою актуальность еще в 2020 году — после сильного кризиса, спровоцированного пандемией, а также последовавших геополитических изменений.



Московская биржа 27 июня начинает торги южноафриканским рэндом, и он будет интересен в качестве спекулятивной развивающейся валюты, частично альтернативной западным, уверен аналитик. Однако, по его словам, из-за сырьевого характера экономики ЮАР на более долгосрочном горизонте вряд ли рэнд может выступить в качестве защитной валюты для консервативного сохранения сбережений.



Скорее всего, предполагает Бабин, на краткосрочном горизонте котировки проверят двухлетний максимум пары USD/ZAR 16,37 рэнда за 1 доллар, к которому они приближались в середине мая. То есть, южноафриканский рэнд будет слабеть вместе с большинством других валют по отношению к доллару США на фоне агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, направленного на борьбу с высокой инфляцией. На более долгосрочном горизонте вероятно нахождение пары USD/ZAR в диапазоне 15-17.

Работать будет удобно, сберегать — не слишком выгодно

Южноафриканский рэнд на текущей неделе проявляет себя как типичная валюта развивающегося рынка, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Доллар несколько корректируется вниз к основным контрагентам после ралли первой половины июня, и рэнд послушно также укрепляется к нему. Если в середине месяца пара USD/ZAR достигала 16,2, то в начале торгов 23 июня откатилась немного ниже — к 15,9.

Но в целом американец продолжает находиться к рэнду в восходящем тренде, как, в основном, и к другим валютам. Это, объясняет аналитик, связано прежде всего с ужесточением денежной политики ФРС США и «бегством от рисков» на финансовых рынках из-за всплеска глобальной инфляции и опасений рецессии.

Впрочем, указывает Гойхман, ЮАР в плане инфляции отличается в выгодную сторону от многих развивающихся стран. В годовом выражении она составляет 6,5% - это вполне приемлемая величина в нынешних условиях. В Штатах, напомним, показатель инфляции — 8,6%. Опубликованные 22 июня данные об индексе потребительских цен (ИПЦ) в ЮАР в мае по сравнению с апрелем показали увеличение параметра до 0,7% с 0,6% месяцем ранее. Однако базовый ИПЦ (без учёта цен на энергоносители и предметы питания) вырос пи этом всего лишь на 0,2% — вдвое меньше, чем в апреле. Таким образом, и эту ЮАР задели проявления энергетического и продовольственного кризисов.

Но, пожалуй, самая большая беда экономики республики — колоссальная безработица, составляющая 34,5%. Более трети трудоспособного населения не могут найти работу, что является крайне высоким показателем даже для Африки.

Так или иначе, перспективы курса южноамериканской валюты во многом зависят от доллара, доминирующего в этой паре, считает эксперт. В течение ближайших дней «американец», очевидно, будет находиться в некотором равновесии против основных валют. Соответственно, можно предположить спокойствие и в паре USD/ZAR, которая останется в текущем техническом диапазоне 15,6—16,4. В перспективе же предстоящих месяцев котировки способны уйти в диапазон 17,5—18,5.

По отношению к рублю кросс-курс рэнда испытывает давление в связи с укреплением российской валюты, продолжает Гойхман. С максимума начала июня (4,25 руб.) рэнд снизился к 3,33 руб. на 23 июня. В паре вероятна в дальнейшем повышательная динамика в район выше 4 руб. — в связи с предполагаемым в перспективе усилением доллара.

Примечательно, добавляет аналитик, что Мосбиржа, открывая торги рэндом с 27 июня, станет определять его курс непосредственно. Это удобно не только в плане курсообразования, но и непосредственно для участников внешнеэкономических отношений, которые будут работать с этой валютой. Поскольку ЮАР не относится к числу «недружественных стран», у российских компаний будет стимул к увеличению товарооборота с ЮАР, который сейчас составляет не более 0,15% от всего внешнеторгового оборота России.

Работа с южноафриканской валютой на Мосбирже может способствовать этим процессам, уверен Марк Гойхман. А вот как средство инвестиционных или спекулятивных вложений рэнд вряд ли привлекателен, поскольку используется мало и является низколиквидным, зато сопровождается высокими комиссиями по операциям. Валюта и не очень надёжна, и склонна к ослаблению по сравнению с долларом.