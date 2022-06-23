«Роснефть» взяла под крыло белых чаек

Экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, отправилась в северо-восточную часть Карского моря для продолжения наблюдений за популяцией белой чайки, которые были начаты в 2020 году. Ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования — около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные об особенностях питания, численности птиц, путях миграции.

Забота об окружающей среде — один из ключевых приоритетов деятельности НК «Роснефть». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных — важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды. С 2020 года «Роснефть» реализует целевой инновационный проект «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов».

В программе экспедиции комплексные работы для определения состояния здоровья популяции, а также для получения информации об особенностях пространственного размещения вида. Ученые планируют установить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц. Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Результаты проведенных исследований будут способствовать сохранению этого редкого вида.