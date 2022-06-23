«Роснефть» взяла под крыло белых чаек

Экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, отправилась в северо-восточную часть Карского моря для продолжения наблюдений за популяцией белой чайки, которые были начаты в 2020 году. Ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования — около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные об особенностях питания, численности птиц, путях миграции.
Забота об окружающей среде — один из ключевых приоритетов деятельности НК «Роснефть». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных — важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды. С 2020 года «Роснефть» реализует целевой инновационный проект «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов».
В программе экспедиции комплексные работы для определения состояния здоровья популяции, а также для получения информации об особенностях пространственного размещения вида. Ученые планируют установить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц. Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Результаты проведенных исследований будут способствовать сохранению этого редкого вида.
Справка:
«Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов — биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки — редкого вида чаек, занесенного в Красную книгу РФ. Белая чайка — редкий и охраняемый вид, является самым малочисленным и эндемичным видом арктических морских птиц с ограниченным гнездовым ареалом. Большая часть мировой популяции гнездится на территории России от Шпицбергена на восток до моря Лаптевых. Включена в Красную книгу Российской Федерации и Красный список Международного союза охраны природы.
Белая чайка постоянно живет в Арктике. Про нее даже говорят, что это белый медведь, только в перьях, настолько тесно она связана с высокими широтами. Даже численность популяции белой чайки сопоставима с самым главным полярным хищником и живут они зачастую бок о бок.
Удалённость и труднодоступность мест обитания и гнездования белой чайки, неравномерность распределения в пределах ареала — все это влияет на фрагментарность информации о численности вида и его динамике, территориальных связях и популяционной структуре.
Для белых чаек характерны перемещения в течение внегнездового периода. Белая чайка — типичная морская птица, она выходит на сушу только в период размножения. Молодые и пропускающие размножение птицы держатся исключительно в море и широко кочуют по акватории Северного Ледовитого океана в пределах зоны распространения дрейфующих льдов.