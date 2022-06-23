Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета

Россиянам разрешено с 17 июня без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Соответствующее решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщается на сайте Минфина. Эта же подкомиссия разрешила россиянам зачислять на свои зарубежные счета валюту, полученную от нерезидентов после продажи недвижимости за пределами РФ.

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«Разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами. А также зачислять средства на свои иностранные счета полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Такое разрешение действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года», — говорится в решении подкомиссии.

Согласно выписке из протокола, на этом же заседании подкомиссии было решено предоставить резидентам-физлицам возможность зачислять на свои счета (вклады), открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка «денежные средства в иностранной валюте, полученные от нерезидентов по сделкам (операциям), влекущим возникновение права собственности на недвижимое имущество (включая строящиеся объекты недвижимости), находящиеся за пределами территории Российской Федерации».

