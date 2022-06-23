Российские трейдеры игнорируют всемирный негатив

Инвестиционные настроения в мире продолжают ухудшаться. Вчера глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о возможности рецессии в США. Но ФРС не будет поддерживать экономику низким процентными ставками и продолжит концентрироваться на борьбе с инфляцией.

На рисках замедления темпов роста мировой экономики опять снижаются нефтяные и товарные фьючерсы. Для российских акций это негативно вдвойне, поскольку падение стоимости сырья в совокупности с крепнущим рублем значительно уменьшает рублевую выручку экспортеров.

Нефть, показавшая вчера признаки разворота вверх, вновь ушла в район $110 за баррель, потеряв 2% стоимости от момента вчерашнего закрытия.

На этом фоне российский рынок акций открылся вниз, но уже к окончанию первого часа торгов полупроцентная просадка была выкуплена, и Индекс Мосбиржи вырос на 0,6%.

В лидерах роста вновь акции Сбербанка, выросшие примерно на 2%. Кроме позитивной технической картины, бумагу поддерживают данные о снижении инфляции и индекса цен производителей РФ. Это дает Банку России веские основания снизить ставку в июле — возможно, сразу на процентный пункт. Такой шаг еще больше оживит экономику и рынок банковских услуг.

Потенциал роста акций Сбера до ближайшего сопротивления составляет около 10%, но сейчас полагаться на технические факторы стоит с большой осторожностью, рынок очень тонкий.