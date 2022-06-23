Российские трейдеры игнорируют всемирный негатив

Инвестиционные настроения в мире продолжают ухудшаться. Вчера глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о возможности рецессии в США. Но ФРС не будет поддерживать экономику низким процентными ставками и продолжит концентрироваться на борьбе с инфляцией.
На рисках замедления темпов роста мировой экономики опять снижаются нефтяные и товарные фьючерсы. Для российских акций это негативно вдвойне, поскольку падение стоимости сырья в совокупности с крепнущим рублем значительно уменьшает рублевую выручку экспортеров.
Нефть, показавшая вчера признаки разворота вверх, вновь ушла в район $110 за баррель, потеряв 2% стоимости от момента вчерашнего закрытия.
На этом фоне российский рынок акций открылся вниз, но уже к окончанию первого часа торгов полупроцентная просадка была выкуплена, и Индекс Мосбиржи вырос на 0,6%.
В лидерах роста вновь акции Сбербанка, выросшие примерно на 2%. Кроме позитивной технической картины, бумагу поддерживают данные о снижении инфляции и индекса цен производителей РФ. Это дает Банку России веские основания снизить ставку в июле — возможно, сразу на процентный пункт. Такой шаг еще больше оживит экономику и рынок банковских услуг.
Потенциал роста акций Сбера до ближайшего сопротивления составляет около 10%, но сейчас полагаться на технические факторы стоит с большой осторожностью, рынок очень тонкий.
Несмотря на подешевевшую нефть, подрастают акции большинства нефтяных бумаг. Сегодня спрос из сильно дорожавшего вчера «Лукойла» перетек в «Роснефть».
Но лидируют после вчерашней небольшой коррекции вновь бумаги девелоперов, отыгрывая снижение ипотечных ставок, в том числе по льготной ипотеке. Кроме того, трейдеры ждут, что государство окажет поддержку отрасли, дабы она могла выполнить требование президента РФ Владимира Путина сохранить объем строительства на прошлогоднем уровне.
Однако бумаги сектора малоликвидны и могут быстро упасть при появлении негатива или в рамках масштабной фиксации прибыли.
Продолжает слабо дешеветь «Газпром» — на сокращении поставок газа в Европу и временном, на осенний период, повышении НДПИ на газ. При этом дивидендная доходность акции приближается к 18%. Если через неделю собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов за прошлый год, бумага сильно вырастет. Рисковым инвесторам стоит подбирать акции «Газпрома» в расчете на это.
С учетом такой динамики российского рынка акций на негативном внешнем фоне, складывается впечатление, что на рынок продолжают поступать деньги частных инвесторов, которые и приводят к покупкам акций.
Но в целом какого-либо зарождения восходящего тренда не прослеживается, настроения на рынке меняются быстро, спекулянты могут начать фиксировать даже небольшую прибыль в любую минуту.