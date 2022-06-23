Российские военные за прошедшие сутки ликвидировали свыше 650 украинских силовиков

По данным Министерства обороны РФ, за сутки в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии ликвидировано более 650 украинских военных.

Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей», — заявил он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что украинская армия в Донбассе несет большие потери в живой силе. Он сообщил, что в разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина (ЛНР) 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми, ранены около 450 человек. «Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий», — рассказал Конашенков.

По его данным, более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

«В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава», — заявил официальный представитель российского Минобороны.

Конашенков также сообщил, что военные РФ уничтожили почти 50 резервуаров с топливом для военной техники украинской армии в районе Николаева. «22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства», — сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, за сутки высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева также поражены три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах. В ряде районов уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе над островом Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники.