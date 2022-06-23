Рубль продолжает грызть отметку 53 за доллар

В начале торгов спекулянты продолжили начатую вчера во второй половине дня фиксацию прибыли, заработанной на укреплении курса рубля. К осторожности игры на укрепление рубля спекулянтов подталкивает и нефть, упавшая в район $109 за баррель — нефтяные компании формируют основной приток валюты в страну. В результате российская валюта дешевела более чем на процент.

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При этом объемы торгов не выросли по сравнению с предыдущими днями. С одной стороны, это говорит о том, что экспортеры пока не начали увеличивать продажу валютной выручки в рамках налогового периода. С другой, небольшое ослабление рубля сегодня и замедление темпов его роста в последние недели может быть следствием роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, которые начинают закупки товаров по «параллельному импорту». Это хороший знак для российской экономики.

Утренний нисходящий импульс рубля не получил развития: уже после первого часа торгов рубль стал потихоньку подрастать, в паре с долларом вновь стремясь к отметке 53, которая вчера развернула пару вверх. Это техническая поддержка по паре не очень сильна, и должна быть пробита уже сегодня.

В понедельник и вторник пройдет основной объем выплаты налогов в бюджет. В преддверии этого экспортеры должны в ближайшие часы увеличить продажу валютной выручки. Скорее всего, основной объем средств, необходимых для расчетов с бюджетом, будет аккумулирован сегодня-завтра, а до уплаты налогов как таковой он может быть размещен на денежном рынке под проценты.

Конец месяца российская валюта обещает встретить в диапазоне 50-53 руб. за доллар.