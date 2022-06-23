Сетевое агентство ФРГ призвало готовиться экономить газ из-за резкого роста цен на него

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало компании Германии и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ.

Как передаёт РИА Новости, об этом говорится в ежедневном докладе ведомства. В частности, отмечается, что по мнению агентства, ситуация напряжённая, и нельзя исключать её ухудшение.

«При этом газоснабжение нашей страны в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – подчёркивается в докладе.

Кроме того, в сетевом агентстве ФРГ заявили, что недостающие объёмы «голубого топлива» немецкие предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам».

«Оптовые цены в результате снижения поставок газа ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне. Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на топливо. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – резюмировали в ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт», Германии пришлось пойти на немыслимый шаг из-за нехватки газа. Речь идёт о том, что не исключён вариант, при котором Берлину переход к чистой энергетике придётся отложить на неопределённый срок.

Пока же немцам остаётся утешать себя тем, что соседям сейчас тоже приходится нелегко. Например, ожидается, что в ближайшие дни Рим объявит о введении чрезвычайных мер из-за сокращения поставок газа из России. Напомним, что Италия ввозит 95% необходимого газа из-за границы.

Причем, 40% приходится на долю российского газа. В прошлом году итальянцы купили у России 29 млрд кубов «голубого топлива». В Германии, кстати, доля российского газа ещё выше – 55%. Немецкие хранилища сейчас заполнены на 56%. При том, что уровень наполняемости должен достигнуть к 1 декабря текущего 90%, если жители ФРГ не хотят мёрзнуть зимой.

