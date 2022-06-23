Си Цзиньпин сделал важное заявление на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал важное заявление в ходе своего выступления на саммите БРИКС.

В частности, китайский лидер призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также обратился к международному сообществу с призывом отказаться от менталитета холодной войны, передаёт РИА Новости.

«Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним, – подчеркнул Си. – Мы должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков».

Он также призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций, а также злоупотребления ими.

«Таким образом большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов», – резюмировал председатель КНР.

Как ранее сообщал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин, выступая с приветствием к участникам Делового форума БРИКС, заявил, что объединение работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины валют стран – членов организации.

Российский лидер при этом отметил, что странам-членам БРИКС приходится развивать свои экономики и вести бизнес «в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».

По его словам усиливая давление на конкурентов, Запад вводит всё новые и новые санкции, которые ломают кооперационные связи, разрушают транспортно-логистические цепочки, что создает колоссальные проблемы для всего мира.

