Силуанов: Россия будет платить по евробондам в рублях, иного способа у нас нет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов во время беседы с журналистами объяснил, почему наша страна будет платить по евробондам только в рублях, а не в резервных валютах, отличных от валюты номинала (ряд выпусков еврооблигаций РФ предусматривает такую возможность), например, в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках.

По его словам, Национальный расчётный депозитарий (НРД), который является платёжным агентом по еврооблигациям России, внесён ЕС в «санкционный» список и больше не может осуществлять расчёты в евро, передаёт РИА Новости.

«Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчёты по государственному долгу России. В этой связи нам просто не остаётся иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях», – пояснил министр.

При этом, как подчеркнул он, прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, так это связано с форс-мажорным обстоятельством. Силуанов отметил, что дефолтом является отсутствие платежа со стороны должника, то есть России.

«А платёж будет проведён, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая – иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчётно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая – иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас», – сказал глава Минфина.

Он напомнил, что в этих условиях возникает ситуация, когда должник хочет заплатить и у него для этого есть все финансовые возможности, но он не может исполнить платёж как это ранее было оговорено.

«Что в такой ситуации – ситуации форс-мажора – может и должен сделать должник? Он должен выбрать тот способ, который ему в этих условиях доступен. В нашей ситуации это рубль и российская инфраструктура», – резюмировал Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что министерство финансов РФ перечислило средства для выплаты по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047» суммой в 12,51 млрд руб. (234,85 млн долл.). Отмечается, что средства получены платёжным агентом по еврооблигациям – АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) – в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», – заявили в Минфине.

Напомним, в конце мая текущего года Силуанов рассказал, зачем Россия продолжает платить по госдолгу. По словам главы Минфина, нашей стране очень важно сохранить за собой статус надежного заёмщика.

«России хотят объявить дефолт. При этом деньги у нас есть, желание заплатить тоже есть, но нам не дают заплатить. Нонсенс какой-то. Это, как говорится, назло мамке уши отморожу, — чтобы сделать больнее России, сделаю больно своим инвесторам. Чушь какая-то, ерунда, но тем не менее мы с этой ерундой постоянно сталкиваемся», – рассказал министр в своей лекции «Финансово-экономическая устойчивость России в условиях санкций».

22 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте». Согласно этому документу, схема оплаты валютного госдолга будет схожа с механизмом, по которому ведется рублевая оплата российского газа.

«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях», — говорится в указе.

Уточняется, что счёт типа «И» может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынком России.