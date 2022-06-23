Спрос на доллары растет, а рубль все равно стоит

Сегодня торги на валютном рынке проходили спокойно. Пара доллар-рубль большую часть дня торговалась в диапазоне 53-54. При этом неоднократно предпринимались попытки уйти под нижнюю границу формирующегося боковика, но все они, как и вчера, заканчивались неудачей.

Начали расти объемы торгов долларом. Это говорит об увеличении продажи экспортной выручки в канун окончания периода уплаты налогов бизнесом. И относительная стабильность рубля в этих условиях свидетельствует о росте спроса на доллары. Вероятно, большая его часть формируются в результате оплаты импортных контрактов.

Спекулянты тем временем перестали поддерживать «россиянина». Сегодня вновь на форекс-площадках рубль стоил на пару десятков копеек дешевле, чем на Московской бирже.

Это говорит о фиксации прибыли по рублю спекулянтами и об их готовности сыграть на понижение курса российской валюты. Поэтому после окончания налогового периода — возможно, уже со второй половины следующего вторника — можно ждать умеренного снижения курса рубля.

Но пока восходящий тренд по рублю остается в силе. Основной объем валютной выручки, который необходимо продать для исполнения обязательств перед бюджетом, может выйти на рынок завтра и в понедельник.

Стоит также отметить, что оборот торгов евро сегодня был минимальным с начала месяца, и это является свидетельством того, что «недружественные страны» еще не начали перечислять Газпромбанку средства в оплату за газ.

Так что вероятность роста курса российской валюты в ближайшие дни вплоть до отметки 50 руб. за доллар отается высокой.