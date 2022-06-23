«Связной» начал продавать ввезенную через каналы параллельного импорта электронику

Ретейлер мобильных устройств «Связной» официально сообщил о поставках техники по каналам параллельного импорта.

Магазины сети начали продавать смартфоны Samsung и iPhone, а также игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, пишет «Коммерсант».

В целом компания расширила ассортимент более чем на 100 позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через альтернативные каналы. На всю электронику предоставляется официальная гарантия, подчеркнули в сети. Там пояснили, что гарантийное обслуживание техники раньше выполнял сервисный центр, который займется этим и для продукции, ввезенной через параллельный импорт; однако если раньше затраты брал на себя производитель, то теперь это будет делать дистрибутор.

Сообщается, что цена большинства гаджетов будет на 10–20% выше аналогов, ввезенных до начала спецоперации на Украине. При этом, по словам президента «Связного» Алексея Вуколова, докризисных запасов на рынке должно хватить еще на два-три месяца.

На фоне ситуации вокруг Украины поставки в Россию прекратили Apple, Samsung и другие производители электроники. В связи с этим Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта, который разрешает ввозить в РФ товары через третьи страны без согласования с производителем или правообладателем.

«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, подтвердивших начало ввоза электроники через параллельный импорт, отмечает издание. Уточняется, что другие сети бояться открыто заявлять о таких поставках, поскольку учитывают возможность возобновления отношений с производителями.