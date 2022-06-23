Тернистый путь к Среднему Востоку

О важности развития экономических связей России со странами БРИКС заявил Владимир Путин, приветствуя участников Делового форума БРИКС.

Как передает ТАСС, он отметил, что «в России принимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами».

«Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам», - заявил президент страны.

Он добавил, что власти РФ также активно занимаются переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС.

Вопросы взаимодействия с этими странами также обсуждали в рамках прошедшего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума. В частности, на бизнес завтраке «Россия и Индия: новые горизонты партнерства». Сессия была посвящена отраслевой переориентации сотрудничества, расширению регионального партнерства, новым механизмам взаиморасчетов и переориентации логистических маршрутов. Особое внимание было уделено сотрудничеству России и Индии в таких областях как фармацевтика, туризм, поддержка МСП.

Говоря о региональном сотрудничестве, лидер среди российских регионов по взаимодействию с республикой – Москва. Москву и Индию связывают давние крепкие торгово-экономические связи. Оборот торговли Москвы с Индией в прошлом году увеличился на 62,7% и составил почти 4,5 миллиарда долларов. Если посмотреть на структуру поставок, то здесь отмечается своеобразный паритет: экспорт российской столицы в Индию достиг 2,3 миллиарда долларов, остальное – импорт индийских товаров в Москву.

Инвестировать с льготой

По словам главы Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолия Гарбузова, Москва открыта для реализации новых проектов, в том числе с участием партнеров из Индии, и не делает различий между российскими и зарубежными инвесторами. Иностранным компаниям, в случае локализации бизнеса в России, доступны те же льготы, которые от города получают их столичные коллеги.

Он добавил, что в Москве создана целая система мер стимулирования предпринимательства – бизнес получает налоговые льготы, субсидии, земельные участки. Во многом именно благодаря мерам поддержки на столицу приходится порядка 18% всех российских инвестиций в основной капитал. Город также лидер среди субъектов по привлечению прямых иностранных инвестиций.

«Еще до введения санкций Москва оказывала более 20 различных мер финансовой и нефинансовой поддержки. Они были востребованы инвесторами и промышленными предприятиями. В новых условиях, в условиях необходимости развития импортозамещения количество финансовых и нефинансовых мер поддержки растет», - отметил Гарбузов.

Так, Москва предоставляет для реализации масштабных инвестиционных проектов землю за один рубль в год на долгосрочную аренду под строительство или расширение производства. Раньше получить участок за такие деньги в столице было фактически невозможно. Мера пользуется спросом: город уже заключил четыре договора с инвесторами, на очереди еще несколько.

«Во-вторых – это льготные займы, компенсации, субсидии - то, что всегда необходимо бизнесу. Чтобы денежные средства как кровеносные потоки насыщали экономику, развивали ее и противодействовали всем внешним ограничениям, большинство из которых созданы искусственно. Москва предоставляет льготные займы под 6,5% для промышленных предприятий, а также компенсирует часть процентной ставки по действующим или по новым кредитам – как инвестиционным, так и на оборотный капитал», - добавил Гарбузов.

В-третьих, город уделяет большое внимание государственно-частному партнерству. Так в начале июня Минэкономразвития опубликовал рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства, где столица вошла в топ-3. Практика ГЧП в Москве ежегодно набирает обороты. Только в 2021 году объем ГЧП-проектов увеличился более чем на 100 миллиардов рублей. Среди подписанных договоров – 52 контракта жизненного цикла, несколько концессий, офсетный контракт, соглашение о ГЧП.

Открытость бизнесу

При этом участники бизнес-завтрака отметили, что индийский бизнес готов к работе с российскими коллегами, однако для более активного развития требуется решение нескольких системных проблем. Так, заместитель председателя комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индии Союза «Московская торгово-промышленная палата» Маниша Кумара отметил, что сегодня бизнес сталкивается с проблемами логистики. «Мы знаем традиционный путь, через Владивосток. Последние несколько лет активизировался иранский коридор. Но сегодня нет системного оператора, страховки груза» - отмечает г-н Кумар. Вторая проблема – финансовая: «Мы хотим видеть пару рубль-рупия на Московской бирже. Это будет решением» - отметил он.

Согласна с наличием этих проблем и российская сторона. По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Сурена Варданян - логистика сегодня тема номер один, после финансовых расчетов. «На базе нашей комиссии мы уже не первый раз рассматриваем создание логистических коридоров, в том числе с вовлечение крупных транспортных компаний в организацию перевозок не только между Индией и Россией, потому что сам этот коридор затрагивает многие другие страны. По-хорошему коридор между Индией и Россией – это вовлечение во весь торгово-экономический и товарный оборот многих стран, находящихся в этой зоне», - отметил он.

Впрочем, многие вопросы уже активно прорабатываются на федеральном уровне. Так, Владимир Путин сообщил об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Кроме того, отечественная система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков дружественных стран.