Илон Маск: на новых заводах Tesla сгорают миллиарды долларов

Самый богатый человек планеты назвал новые заводы Tesla в Берлине и Остине, Техас, «гигантскими денежными печами», в которых сгорают миллиарды долларов. Особенно негативно повлияла на работу автопроизводителей новая вспышка пандемии в Китае и особенно локдаун в Шанхае, где у Tesla огромный завод по сборке электромобилей.

Работать с каждым днем, по словам Илона Маска, становится все труднее из-за дефицита батарей и нарушения логистических цепочек. Он уже несколько раз предупреждал о массовых увольнениях в Tesla.