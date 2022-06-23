Илон Маск: на новых заводах Tesla сгорают миллиарды долларов

Самый богатый человек планеты назвал новые заводы Tesla в Берлине и Остине, Техас, «гигантскими денежными печами», в которых сгорают миллиарды долларов. Особенно негативно повлияла на работу автопроизводителей новая вспышка пандемии в Китае и особенно локдаун в Шанхае, где у Tesla огромный завод по сборке электромобилей.
Работать с каждым днем, по словам Илона Маска, становится все труднее из-за дефицита батарей и нарушения логистических цепочек. Он уже несколько раз предупреждал о массовых увольнениях в Tesla.
«Сейчас оба завода: и в Берлине, и в Остине являются гигантскими денежными печами,- заявил он в конце мая в интервью Tesla Owners of Silicon Valley.- Шум, который они производят, очень похож на звук сгорающих денег».
Убытки, которые приносят сейчас новые заводы, исчисляются миллиардами. Они требуют, по его словам, очень много расходов и дают очень мало взамен.
Автозаводы, нередко называемые гигафабриками, открылись еще в начале года, но они никак не могут наладить сборку электромобилей. С конвейера завода в Остине сходит «ничтожное» количество электромобилей. Маск частично объяснил это тем, что некоторые детали и компоненты для сборки батарей застряли в Китае и их никак не удается переправить в США.
Китайские власти закрыли на карантин десятки городов и населенных пунктов, включая главный экономический и финансовый центр Поднебесной – Шанхай. Маск прокомментировал локдаун в Шанхае как «очень, очень трудное» событие для Tesla. Завод Tesla в Шанхае не работал несколько недель. В июле он, по информации Reuters, закроется еще на две недели, но в этот раз на модернизацию. Илон Маск надеется, что он наконец выйдет на требуемую мощность и будет выпускать 22 тысячи электромобилей в неделю или свыше миллиона в год.
На прошлой неделе Tesla сообщила о повышении цен на всю линейку своих электромобилей почти на 5%. Объяснение простое – подорожание сырья и, в первую очередь, алюминия и лития, жизненно важных материалов для электромобилей.
На днях Маск мрачно предрек глобальной экономике очень тяжелое будущее, объяснив свой прогноз «очень плохими предчувствиями», и сказал, что Tesla уволит в общей сложности 3,5% сотрудников.