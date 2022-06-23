Умную платформу для изготовления деталей на заказ представили в ОЭЗ Москвы

Поиск партнеров для российских промышленников станет проще благодаря интеллектуальной платформе, разработанной в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы. Умный маркетплейс автоматизирует заказ деталей и ускоряет процесс до трех кликов. К инструменту уже подключилось свыше 50 компаний из разных регионов России. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Интеллектуальная производственная платформа под названием I5.Solutions разработана специалистами научно-технического центра «Приводная техника». Сделать заказ деталей можно в три клика: загрузить 3D-модель изделия, определить технологию производства и выбрать производителя. Умная система за несколько секунд автоматически рассчитает способы создания деталей, оценит их стоимость и возможность предоставления скидок. Маркетплейс будет способствовать развитию импортозамещения в стране.

«Умный маркетплейс, разработанный столичными промышленниками, позволяет наладить сотрудничество между предприятиями и в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах. Сегодня платформа включает более 50 предприятий и свыше тысячи станков», – рассказал Овчинский.

При поиске производителей система оценивает их технические возможности и уровень загруженности. Таким образом, компаниям поступают лишь заказы, которые они способны выполнить в данный момент. Кроме того, система помогает инженерам прямо на производстве, выдавая готовые схемы техпроцессов и комплекты технологической документации.

«В интеллектуальную промышленную платформу загружено уже 10 тысяч различных 3D-моделей деталей. Она способствует кооперации различных отраслей промышленности, регионов России и компаний-резидентов столичной особой экономической зоны», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Партнером сервиса выступил Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), кафедра которого находится на площадке ОЭЗ Москвы в Печатниках. Сервис полезен в том числе для преподавателей и студентов технических факультетов, так как способствует практико-ориентированному обучению и повышению ценности выпускников на рынке труда.