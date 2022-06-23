Упавшее ипотечное кредитование может подняться почти к рекорду

Ипотечное кредитование в России вряд ли будет расти такими же темпами, как в прошлом году. Тем не менее темпы роста кредитования могут приблизиться к рекордным показателям прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости заявила Алина Розенцвет, гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА).

Она отметила, что на фоне ограниченных возможностей для инвестиций (неопределенности на фондовом рынке, девалютизации и падения стоимости криптовалют) интерес населения к покупке недвижимости может вырасти. Кроме того, Алина Розенцвет отмечает, что по мере истечения сроков действия депозитов с повышенной ставкой от февраля-марта вкладчики задумаются о других возможностях размещения средств, что также может стимулировать спрос на недвижимость.

Власти, в свою очередь, заинтересованы в оживлении рынка недвижимости. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка по программе льготной ипотеки будет снижена с 9% до 7%. Он заявил, что эта мера поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях и окажет поддержку строительному сектору.

Тем не менее Алина Розенцвет сообщила, что объемы ипотечного кредитования на первичном рынке все-таки не превысят рекордные показатели прошлого года, хотя могут оказаться сопоставимы с прошлогодними уровнями.

О замедлении роста ипотечного кредитования говорят также последние данные Банка России. Центральный банк опубликовал отчет «О развитии банковского сектора в РФ» за май, из которого следует, что по льготной ипотеке было выдано около 50 млрд руб. по сравнению с 46 млрд руб. в апреле. В рамках семейной ипотеки кредитование сократилось более чем на треть, до 43 млрд руб. по сравнению с 68 млрд руб. в апреле.

Заметнее всего упали объемы рыночного ипотечного кредитования. Они составили 43 млрд руб. по сравнению со средним показателем за 2021 год на уровне 350 млрд руб. в месяц.

В Банке России предположили, что заемщики не спешили брать кредиты, ожидая снижения процентных ставок, в то время как некоторые заемщики опасались за стабильность и величину своих доходов.