В Дагестане в 2023 году построят вторую в регионе крупную солнечную электростанцию

В Дербентском районе Дагестана в 2023 году появится солнечная электростанция, которая позволит обеспечить чистой энергией примерно 50 тыс. домов.

Об этом сообщает Министерство энергетики и тарифов Дагестана.

«На территории Дербентского района в следующем году появится еще одна СЭС мощностью 100 МВт. Ее построит группа компаний "Солар Системс". Объем частных инвестиций составит более 6 млрд рублей», — указывается в сообщении. Отмечается, что станция создаст 30 новых постоянных рабочих мест.

В ведомстве добавили, что в городе Южно-Сухокумске уже завершено строительство первой крупной солнечной электростанции мощностью 15 МВт. «Официальное открытие СЭС запланировано в июле», — рассказали в министерстве.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Сбербанк направил привлеченные в рамках выпуска «зеленых» облигаций средства в объеме 25 млрд рублей на рефинансирование строительства восьми солнечных электростанций — станции объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт, а также двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт.