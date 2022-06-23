В Кремле озвучили условие заключения мирного договора с Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами назвал условие заключения мирного договора с Украиной.

По его словам, в Кремле пока не ознакомились с планом урегулирования конфликта на Украине, который был опубликован в американском журнале, передаёт РИА Новости.

«Что касается мирного договора, то да, он возможен, но только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьёй в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

На вопрос, о каких именно требования идёт речь, пресс-секретарь президента России ответил, что власти Украины прекрасно о них знают.

Как ранее писал «Эксперт», Песков сделал важное заявление о сроках завершения специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. По словам представителя Кремля, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты.

«Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей, проживающих в ДНР и ЛНР, – пояснил он. – В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определённые результаты от по-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов».

Песков также напомнил, что в ходе спецоперации уже освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.