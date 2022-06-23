В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения в России локдауна из-за оспы обезьян

Наталья Пшеничная – профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – оценила вероятность введения в России локдауна из-за оспы обезьян.

По её мнению, никакого локдауна или перехода на дистанционную работу из-за этой болезни в России не будет, так как инфекция не распространяется также стремительно, как этом это было с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов и дистанционной работы», – подчеркнула Пшеничная.

При этом она напомнила, что одно из главных условий передачи оспы обезьян – близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, возникновение вариантов вируса оспы обезьян с повышенной способностью вызывать заболевание у человека возможно в случае массового распространения инфекции.

«Если этот вирус начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. И это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», – предупредил специалист.

Глава Центра имени Гамалеи при этом подчеркнул, что, по всей вероятности, обезьяны заразились оспой от грызунов, которые являются главными переносчиками данного вируса.

