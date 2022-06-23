В Совфеде назвали главное условие нормализации отношений России с Евросоюзом

Андрей Климов – глава комиссии по защите государственного суверенитета верхней палаты российского парламента Андрей Климов – назвал главное условие нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.

По его словам, это возможно только после изменения риторики и отмены всех антироссийских санкций, введённых Западом с 2013 года, передаёт РИА Новости.

«При этом тема спецоперации России на Украине не может быть в центре переговоров ЕС-РФ. Это не их дело от слова вообще», – подчеркнул сенатор.

Кроме того, как считает он, страны Евросоюза должны незамедлительно и полностью остановить поставки любых видов оружия и боеприпасов на Украину, убрать оттуда своих военных советников, наёмников, шпионов и диверсантов.

Если они к этому ещё не готовы, то значит нам пока и не о чем с ними разговаривать по существу. В любом случае прежних отношений к ЕС у суверенной России быть не должно», – считает Климов.

Он также обратил внимание на тот факт, что после явного провала предусмотренной законом США антироссийской санкционной авантюры с участием европейских вассалов Вашингтона, Брюссель рискует более, чем когда-либо в его истории.

По самым скромным подсчётам убытки в странах этого объединения измеряются уже миллиардами евро ежедневно. А есть и сопутствующие проблемы – такие, как рост нежелательной миграции, госдолга, инфляции, безработицы, добавил он.

«В любом случае, кредит нашего былого доверия "цивилизованной Европе" к 24 февраля иссяк, и, надеюсь, на многие годы вперёд, пока там не вырастет более мудрое, дружественное России и Русскому миру поколение лидеров, пока нынешние страны Евросоюза не получат реальную независимость от США, пока русофобия не будет у них вне закона», – резюмировал член Совфеда.

Как ранее писал «Эксперт», в Совфеде назвали отказ Литвы пропускать санкционные грузы в Калининград прямой агрессией против России.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, решение Вильнюса, является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий с российской стороны.

В свою очередь Климов заявил, то в случае, если Евросоюз никак не повлияет на ситуацию, это «развяжет руки» Москве и позволит ей решать проблему «любыми способами».

