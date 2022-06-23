В США связали падение мировых цен на нефть с увеличением закупок у России Китаем и Индией

Индия и Китай начали получать значительно больше российской нефти, что могло стать одной из основных причин снижения мировых цен на топливо.

Об этом заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз, передает Bloomberg.

Она указала на то, что в настоящий момент «нефтяные рынки довольно нестабильны». По ее словам, это частично объясняется тем, что «Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем». Роуз пояснила, что такая ситуация может сокращать дефицит предложения на мировых рынках.

Эксперт позитивно оценила эту тенденцию и выразила надежду на то, что изменения почувствуют потребители на автозаправках. Она добавила, что при этом «долгосрочные проблемы» сохраняются.

Вечером 22 июня нефтяные котировки ускорили падение, приближаясь к минимуму за шесть недель из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо, отмечает «Интерфакс». Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по Москве упали в цене на $4,9 (4,27%) — до $109,75 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к тому моменту на $4,79 (4,37%), до $104,73 за баррель.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на мировом рынке происходит мощное перенаправление энергоресурсов. Покупатели из прибрежных и внутренних регионов Китая скупают российскую нефть, недоступную США и Европе. По данным таможенной службы КНР, в стране с каждым днем растет география импортеров нефти из РФ. Рекорды устанавливаются не только по объемам импорта, но и по географии и количеству покупателей. Сейчас российскую нефть получают компании в девяти административных единицах Поднебесной. Число покупателей быстро растет, в мае оно было рекордным.