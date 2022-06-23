Вице-мэр Ефимов: 14 технопарков появится в индустриальных кварталах Москвы за 15 лет

Инвесторы в течение 15 лет построят минимум 14 технопарков для размещения в них высокотехнологичных производств на месте заброшенных территорий Москвы. Об этом сообщил 23 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект “Индустриальные кварталы” позволит в ближайшие 10-15 лет не только преобразовать заброшенные и неэффективно используемые территории столицы, но и создать на этих площадках необходимые городу инновационные промышленные производства. В рамках реализации проекта в Москве появится минимум 14 технопарков, в них будут работать высокотехнологичные предприятия, они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам», — рассказал Владимир Ефимов. Он добавил, что новые объекты появятся в 7-ми округах Москвы.

По четыре технопарка — на западе и севере столицы, два на юго-западе, а также по одному — в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект комплексного развития территорий (КРТ) предназначен вовлечь в оборот бывшие промзоны и земельные участки в городе, которые на данный момент фактически не используются По оценкам властей столицы, по итогу в Москве создадут около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн.

Первый договор о КРТ был заключен в Москве в июле 2020 года: о преображении производственной зоны «Октябрьское поле». Всего таких контрактов с инвесторами на данный момент 7. Кроме того, в этом году город определил операторов комплексного развития территории для одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» и бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице.