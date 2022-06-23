За спорт без Nike

Специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви американская транснациональная компания Nike заявила сегодня об окончательном уходе из Российской Федерации. Окно возможностей для конкурентов, приоткрытое мартовским ветром с Украины, сегодня распахнулось еще шире.

«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и никогда больше не откроются», — указано в появившемся на главной странице русской версии сайта компании сообщении. Видимо, для того, чтобы подчеркнуть драматизм момента, размещено оно на полностью белом фоне во весь экран, а все другие разделы ресурса скрыты от пользователей.

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Никогда не говори никогда

Демарш Nike не стал в текущей экономполитической ситуации неожиданностью. Компания, работавшая в РФ через сразу две структуры, принадлежащие в свою очередь нидерландским подразделениям производителя спортивной экипировки, приостановила работу магазинов в РФ после начала спецоперации, оставив лишь франчайзинговые точки. Сейчас же период неопределенности де-юре закончился.

При этом российские участники рынка спортивной одежды комментируют сегодняшнее событие со сдерживаемым корпоративной этикой оптимизмом. Тем более, де-факто Nike, как и многие другие западные корпорации, попрощавшись так и не ушел на 100%.

В компании «Спортмастер» — одной из крупнейших в стране из занимающейся розничной реализацией спортивных товаров и имеющей линейку собственных брендов (Demix и другие) — комментируя «Эксперту» ситуацию сообщили, что обеспечат покупателей России спортивной одеждой, спортивной обувью и инвентарем как в онлайн, так и в офлайн каналах.

«Стратегия компании “Спортмастер” всегда заключалась в том, чтобы иметь известные мировые бренды и бренды компании, предназначенные специально для российского рынка. “Спортмастер” имел с Nike эксклюзивный договор. Nike закрывает свои розничные магазины, но “Спортмастер” получает новую коллекцию. Поэтому наши клиенты будут как всегда иметь широкий ассортимент товаров, закрывающие базовые потребности, возможность выбора брендов, доступные цены, необходимый сервис», — отметили в компании.

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Конкуренция растет

Основательница являющегося официальным экипировщиком Олимпийской сборной России, а также широкого круга спортивных федераций и клубов бренда ZASPORT Анастасия Задорина подтвердила «Эксперту», что отечественный производитель готов заместить Nike и прочие компании аналогичного профиля, приостановившие или завершившие работу в России.

«С 2012 года наша компания специализируется на разработке экипировки для российских спортивных клубов, федераций и корпораций. У ZASPORT есть собственное производство в Москве, и мы продолжаем сотрудничать с российскими и зарубежными партнерами. На 2023 год запланировано открытие фабрики ZASPORT в Башкортостане, где будет производиться большой объём продукции», — рассказала она.

«ZASPORT также развивает casual-направление, разрабатывает новые коллекции для розницы и расширяет саму розничную сеть — так, например, 26 мая состоялось открытие нового магазина бренда в Ялте. У ZASPORT уже есть магазины в Москве, Сочи и Анапе, теперь бренд открыл магазин и в Крыму», — добавила Анастасия Задорина.

«Многие зарубежные бренды сейчас приостановили контракты по предоставлению экипировки для российских спортивных клубов, так что этот рынок сейчас открыт — мы получаем много предложений о сотрудничестве и запросов на пошив спортивной формы. Соответственно, с уходом западных спортивных брендов с рынка, моментально начала расти конкуренция среди производителей, желающих прийти им на смену. Российские компании успешно подстраиваются под текущую ситуацию и будут стараться занять свою нишу на этом рынке. Их количество, безусловно, будет расти», —заключила основательница бренда ZASPORT.