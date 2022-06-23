Зампред ЦБ анонсировал либерализацию валютного режима для экспортеров

В Центробанке готовят проект указа президента, направленный на фактическую отмену репатриации валютной выручки (перечисления выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки, на свои счета в российских банках). Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

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«У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже. Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна», — сообщил Чистюхин.

28 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

26 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. 6 июня экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета, а 9 июня президент РФ подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки. На следующий день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России тоже отменила требование об обязательной продаже 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.