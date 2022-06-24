«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи на рейсы внутри страны

Компания «Аэрофлот» объявила о запуске тарифа для молодежи на рейсы внутри России. Услугой в течение этого года могут воспользоваться граждане в возрасте до 23 лет.

«В преддверии ежегодного праздника — Дня молодежи — "Аэрофлот" запускает новый выгодный тариф для молодежи на всех внутрироссийских направлениях. Приобрести перевозку может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 12 до 23 лет», — сообщается на сайте компании.

Молодежный тариф будет действовать на всех прямых рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, а также другими городами и населенными пунктами РФ до 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что стоимость перелета в один конец из столицы в Санкт-Петербург составит 1500 руб., в Екатеринбург — 3500 руб., в Сочи — 5500 руб. Тариф включает все таксы и сборы, а также одно место для багажа. Допол нительная скидка предусмотрена для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют вместе с пассажирами категории «Молодежь».

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Аэрофлот » наращивает частоту полетов на направлении Москва — Владивосток: с 25 июня будет выполняться до пяти рейсов в день. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную регистрацию в регионе, могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.