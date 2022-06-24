АвтоВАЗ выруливает к новой платформе

Глава правительства Ульяновской области Владимир Разумков накануне в ходе конференции поставщиков АвтоВАЗа в Тольятти заявил, что предприятие ориентируется на выпуск 500 тысяч автомобилей в 2023 году против 430 тысяч в 2021 году, что означает шестнадцатипроцентный рост производства.

«На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы. Поэтому те наши производители, которые работают с АвтоВАЗом, получили четкий сигнал и начинают также производство и поставку компонентов. И, соответственно, мы понимаем, что дальше это будет новая платформа», — сказал Владимир Разумков на пресс-конференции по итогам мероприятия.

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Планы на расширение производства подтвердил и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. «Мы намерены расширять линейки выпускаемых моделей. Начиная буквально июля — Niva. Далее, возможно – Largus. В среднесрочной перспективе — Vesta, если позволят обстоятельства. Мы нацелены на будущее развитие новых моделей автомобилей на собственной платформе», — цитирует главу автомобилестроительного гиганта «Интерфакс».

Между тем, в аналитическом агентстве «Автостат» корреспонденту «Эксперта» сообщили, что производство автомобилей марки Lada за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 первого сократилось на 58,4%. В период с января по май с конвейера сошло 65 316 машин, а год назад — 156804. При этом за весь 2021 год продажи автогиганта выросли только на 2%.

В экспертном сообществе к анонсам роста производства на АвтоВАЗе относятся осторожно. «У нас есть достаточно серьезные изменения потребительского поведения. Россияне в несколько раз сократили покупки в условиях ограниченности собственных ресурсов и логистических проблем с поставками новых автомобилей. Тем более, что стоят сейчас машины гораздо дороже, чем люди готовы за них выкладывать. В принципе, новые машины в России есть. Те же самые китайские бренды не прекращали продаж. Но их объем падает. То есть у нас наметилась довольно серьезная “потребительская пауза”», — указал Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в комментарии «Эксперту».

«Если мы говорим о рынке новых автомобилей, то нельзя сказать, что он совсем умер. Но он в коматозном состоянии. При этом существует сохранение активности на рынке поддержанных авто. Поэтому если АвтоВАЗ восстановит конвейер, то нельзя исключать, что начнутся проблемы с реализацией произведенной техники. Вопрос, как поведут себя потребители, какое количество новых машин они захотят и смогут купить», — отметил Алексей Зубец.

Между тем, сегодня появилась информация, что дилеры просят АвтоВАЗ увеличить поставки упрощенной версии Lada Granta. Уже в августе на эту «неоклассику» планируется заново установить кондиционер. Значит определенный потенциал для роста в настоящее время все-таки есть.

Автопрому предстоит гигантская работа

«Сейчас делается много всевозможных заявлений. А в каком состоянии находится завод, каков процент локализации моделей, какие требующие локализации компоненты могут быть импортозамещены или заменены другими компонентами, которые поставляют дружественные страны? Это все нужно хорошо проверить, провести полный аудит. Я думаю, что именно этим сейчас АвтоВАЗ и занимается. Очевидно, что завод работать должен и будет. Разумеется, сейчас делается все, чтобы он хоть что-то выпускал. Насколько мне известно, они вышли на объем выпуска порядка 300-400 машин в день», — поделился независимый автоэксперт Максим Пастушенко.

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«Модель “Гранта” выпускается упрощенной. Производство “Нивы” возобновят тоже в упрощенном варианте. Уже какая-то элементная база локализована. Найдены те, кто уже перешел на производство новых необходимых компонентов. Ведь упрощенный вариант не означает, что просто были “выдернуты” какие-то составные части автомобиля. В таких случаях требуются определенные технологические изменения: и в самом авто, и в его конструкции, и в программном обеспечении. Требуется пересмотр технологических процессов на конвейере. Но постепенно завод это делает», — заметил Максим Пастушенко в беседе с корреспондентом «Эксперта».

По его мнению, в первую очередь будет организованно производство моделей на собственных старых платформах. «Веста», которая имеет больший процент иностранных комплектующих, будет локализована позже. «Как это будет происходить, пока сложно сказать. Но, вроде, уже найдена даже электронная компонентная база, и в кратчайшие сроки пойдут поставки. Что касается новых собственных платформ, то с этим сложнее. Это достаточно долго, сложно, дорого. Какие-то наработки и чертежи были, но подчеркиваю, это лишь наработки. Хочется верить, что не произойдет так, как у нас часто бывает: в панике покричали, сделали громкие заявления, а в итоге воз не двинулся с места. Или просто “притащили” китайцев c индусами, которые начали собирать свои модели», — посетовал эксперт.

Между тем, как стало известно на вышеупомянутой конференции, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке автокомпонентов Минпромторг зарезервировано 2,5 млрд рублей.

«Создать новую полностью независимую платформу для бюджетного автомобиля с нуля — это очень дорого. В нынешних реалиях создать ее без какого-то консорциума, без унификации или совместных проектов проблематично. Процесс глобализации появился не спроста. Вопрос даже не столько в создании платформы, сколько в ее окупаемости. А будет ли серьезный рынок сбыта? К сожалению, у нас отчасти утрачены инженерная, технологическая, техническая, производственная школы. Нужно строить или переоснащать заводы, перераспределять мощности. В общем это гигантская работа, которая будет сделана не завтра и даже не через год», — констатировал Максим Пастушенко.

«Будем надеяться, что руководство страны и Минпромторг сделали определенные выводы, начали движение к самостоятельности, и в России произведут что-то новое и интересное на собственной платформе. Но пока —все это только заявления. Озвучивается, скорее, то, что хотелось бы. А предсказать то, что будет в реальности — это пока слишком сложно, к сожалению», — резюмировал эксперт.