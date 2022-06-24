Балканские страны возмущены действиями Евросоюза

Одним саммит ЕС, прошедший 23 июня в Брюсселе, принес радость и надежды, других ждали разочарование и недовольство. Европейские лидеры договорились сделать Украину и Молдову кандидатами на вступление в Евросоюз, но ни слова не сказали хотя бы о малейшем прогрессе в процессе вступления шестерки западно-балканских стран. Лидеры Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии остались крайне недовольны результатами саммита или вернее прогрессом на пути вступления их стран в объединенную Европу. Горечи пилюле добавило заявление президента Евросовета Шарля Мишеля, сказавшего, что следующим кандидатом при выполнении ряда условий может стать Грузия. Балканским же странам, как следует из проекта заключительного коммюнике, вновь обещано «полное и единодушное содействие» в этом вопросе.

Понять возмущение балканцев нетрудно. Переговоры об их вступлении в ЕС находятся приблизительно на той же стадии, что и почти два десятилетия назад, когда им обещали членство в объединенной Европе. О степени недовольства красноречиво говорит то, пишет Euractive, что лидеры Северной Македонии, Албании и Сербии якобы даже хотели не ехать в Брюссель, чтобы напрасно не тратить время. В конце концов они все же прилетели на саммит, но албанский президент Эди Рама написал в твите, что ничего нового от европейских лидеров он не ждет, и оказался прав.