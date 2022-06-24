Балканские страны возмущены действиями Евросоюза

Одним саммит ЕС, прошедший 23 июня в Брюсселе, принес радость и надежды, других ждали разочарование и недовольство. Европейские лидеры договорились сделать Украину и Молдову кандидатами на вступление в Евросоюз, но ни слова не сказали хотя бы о малейшем прогрессе в процессе вступления шестерки западно-балканских стран. Лидеры Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии остались крайне недовольны результатами саммита или вернее прогрессом на пути вступления их стран в объединенную Европу. Горечи пилюле добавило заявление президента Евросовета Шарля Мишеля, сказавшего, что следующим кандидатом при выполнении ряда условий может стать Грузия. Балканским же странам, как следует из проекта заключительного коммюнике, вновь обещано «полное и единодушное содействие» в этом вопросе.
Понять возмущение балканцев нетрудно. Переговоры об их вступлении в ЕС находятся приблизительно на той же стадии, что и почти два десятилетия назад, когда им обещали членство в объединенной Европе. О степени недовольства красноречиво говорит то, пишет Euractive, что лидеры Северной Македонии, Албании и Сербии якобы даже хотели не ехать в Брюссель, чтобы напрасно не тратить время. В конце концов они все же прилетели на саммит, но албанский президент Эди Рама написал в твите, что ничего нового от европейских лидеров он не ждет, и оказался прав.
Официальный представитель ЕС заявил журналистам, что Союз продолжит поддерживать Западные Балканы и оказывать им конкретную социально-экономическую помощь.
«Экономический и инвестиционный план ЕС для Западных Балкан обеспечит регион инвестициями в размере до 30 млрд евро,- заявил еврочиновник.- Они должны помочь его экономическому восстановлению и сближению с ЕС».
Он также сообщил, что в этом году уже был начат первый пакет из 21 проекта с суммарной сметой в 3 млрд евро.
Несмотря на внешнее спокойствие совместная пресс-конференция Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эманюэля Макрона была отменена из-за дефицита, по официальной версии, времени. Так что, трем балканским лидерам пришлось выражать недовольство отдельно.
«Мы напрасно тратим наше драгоценное время»,- заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачески, напомнивший, что его страна ждет уже 18 лет хоть каких-то подвижек на долгом пути вступления в Евросоюз.
По его словам, вето Болгарии на вступление в ЕС его страны подорвало «веру в Евросоюз». София, напомним, блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в 2020 году из-за споров, касающихся истории и языка двух стран. Что касается Албании, то ее прогресс в Брюсселе напрямую связывают с прогрессом Северной Македонии. Албанский премьер Эди Рама пожаловался, что ЕС даже «не способен освободить двух заложников» (Албанию и Северную Македонию), и невесело пошутил, что его страна рано или поздно, возможно, в следующем веке, но все же вступит в Евросоюз.
Глава правительства Болгарии Кирил Петков подчеркнул, выступая перед началом саммита, что София не намерена отказываться от своего вето по Северной Македонии, но при этом намекнул, что в ближайшие дни может быть найдено компромиссное решение. Он имел в виду голосование в болгарском парламенте, но не стал раскрывать детали.
В самом тяжелом положении сейчас оказалась Сербия из-за своей пророссийской позиции. Белград так же, как все соседи, мечтает вступить в ЕС, но в Брюсселе от него требуют привести внешнюю политику в соответствие с политикой Евросоюза. Еврочиновники настаивают, в частности, на введении Сербией санкций против России по примеру Европы.
«В европейской прессе после вторжения России появились 2629 статей, в которых Сербия обвинялась в том, что ее позиция угрожает безопасности всего региона,- пожаловался президент Сербии Александр Вучич.- Вы видели хотя бы одно извинение от этих СМИ?»
Вучич добавил, что хотя он и не разделяет недовольства Северной Македонии и Албании, но все же надеется, что из трудной ситуации будет найден выход. Он надеется, что уже в декабре, на который намечен следующий саммит по расширению, Западным Балканам дадут шанс.