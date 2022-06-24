Банки снизили ставки по вкладам до февральского уровня

По итогам второй декады июня средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,14%. По сравнению с первой декадой она снизилась на 0,95%, за месяц — на 3,66% и уже вернулась на уровень второй декады февраля. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в июне 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июня — 9,09%; II декада июня — 8,14%», — говорится в сообщении ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 7,38%; от 91 до 180 дней — 6,87%; от 181 дня до 1 года — 7,03%; на срок свыше 1 года — 6,28%.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам по итогам второй декады февраля составила 8,15%, по итогам третьей декады — 8,59%. В начале марта она резко выросла до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор проценты по вкладам постепенно снижаются.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

