Бизнес с человеческим лицом: как город поддерживает социальное предпринимательство

По предварительным расчетам, при развитии системы социального предпринимательства к 2030 году в России может быть создано порядка 500 тысяч новых рабочих мест.

Социальное предпринимательство существует давно, но только в 2019 году были внесены изменения в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: появилось понятие социального предпринимательства, категории социальных предприятий, порядок внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, меры поддержки.

Работает и инфраструктура поддержки социальных предпринимателей. Частью этой структуры стало ГБУ «Малый Бизнес Москвы» (МБМ), подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Важно заметить, что для социальной сферы также характерны все те же проблемы и вопросы, что и для остальных представителей малого и среднего предпринимательства. Едва социальные предприятия адаптировались к коронакризису, как в 2022 году они столкнулись с новыми вызовами: падением платежеспособности целевой аудитории, блокировкой стандартных каналов продвижения. Эти вопросы требуют освоения новых маркетинговых стратегий, дополнительных знаний.

Поэтому МБМ уделяет особое внимание образовательной поддержке социального предпринимательства, учитывая, что бизнес-обучение всегда вызывает большой интерес у делового сообщества. Обучающие программы подходят и тем, кто уже работает в этой сфере, и начинающим предпринимателям, которые ищут свою нишу. Они получают возможность познакомиться с лучшими практиками социального бизнеса и узнают, как город помогает социально ориентированным предприятиям. Так, в 2021 году МБМ провел 17 разноформатных мероприятий для этой целевой аудитории, в них приняли участие около 500 человек.

В этом году уже прошли нетворкинг-марафон для представителей образовательного бизнеса, встреча для предпринимателей, которые открывают центры дополнительного образования для детей, вебинар по социальному предпринимательству, участниками которых стали более 200 человек.

А к Международному дню социального предпринимательства МБМ подготовил насыщенную деловую программу. 28 июня состоится ежегодный форум «Социальное предпринимательство 2022», на котором будут обсуждаться цели социального предпринимательства, социальное влияние, риски и меры государственной поддержки в социально ориентированном бизнесе, также гуру бизнеса поделятся своими историями успеха. А после него начнется обучающий курс «Социальное предпринимательство: просто о сложном» для более углубленной проработки данной темы. Отметим, что МБМ запустил многоуровневое обучение по социальному предпринимательству в 2021 году.

Также с 27 июня по 1 июля пройдет отраслевой курс для соцпредприятий в рамках программы «Стартап-школа МБМ», где все желающие за пять дней получат знания, необходимые для открытия своего дела. Дополнительно 29 июня МБМ приглашает на вебинар, на котором участники узнают, как формировать персональный бренд в социальной сфере.

Особое внимание в МБМ уделяется консультационной поддержке по вопросам ведения деятельности в социальной сфере, получения статуса социального предприятия, подачи заявок на получение мер поддержки и многого другого. Так, с начала года в рамках консультационной поддержки 114 московских социальных предприятий уже обратились в МБМ.

Помимо этого, специалисты МБМ проводят экспертизы документов на получение статуса социального предприятия. С начала этого года (по состоянию на 01.06.2022) в МБМ уже принято 168 комплектов документов от предпринимателей.

А чтобы упростить доступ к мерам поддержки и помочь социальным предприятиям развивать свое дело еще эффективнее, МБМ разработал спецпроект «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Здесь можно ознакомиться с подробными инструкциями, как получить статус социального предприятия. В них прописан пошаговый алгоритм действий, указаны перечень и требования к документам, а также приведены образцы их заполнения. Кроме того, можно узнать, где получить необходимые для предоставления документы в случае их отсутствия. Для каждой категории социального бизнеса разъяснены индивидуальные требования.

«Роль социального бизнеса очень важна для города, ведь он способствует созданию еще более комфортных условий для жизни. Компании и ИП, включенные в перечень соцпредприятий, помогут Москве точечно формировать подходящие меры поддержки на основании потребностей таких предпринимателей. Решение о присвоении статуса по итогам рассмотрения заявки принимает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития», — подчеркнул руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Включение в перечень необходимо для получения финансовых мер поддержки. Заявку на включение в перечень социальных предприятий города Москвы необходимо подать в Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. В электронном виде документы подают на портале Московского инновационного кластера и по почте: social@mbm.ru (для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись). Лично комплект документов принимают в центрах услуг для бизнеса. Пакет документов проверят, если все условия выполнены, предприятию будет присвоен соответствующий статус, а в реестре МСП сделают нужную пометку. Подтверждать статус необходимо ежегодно.

Также на странице проекта можно узнать о действующих программах поддержки для социального предпринимательства и воспользоваться ими. В числе мер поддержки – бесплатная аренда площадки для проведения мероприятий от Агентства стратегических инициатив, акселератор Фонда поддержки социальных проектов, конкурс «Социальный проект года» и другие.

Также представлены полезные онлайн-продукты. В их числе – сервис «Интерактивный помощник», который поможет подобрать адресные меры поддержки по ИНН с учетом сферы, возраста бизнеса и других параметров.

Проект «Социальное предпринимательство: особое внимание города показал свою востребованность: с момента запуска (в июне 2021 г.) к нему уже обратились более 37 тысяч раз.

Также МБМ регулярно проводит опросы среди социальных предпринимателей, чтобы выявить основные потребности бизнеса и необходимые с точки зрения респондентов меры поддержки от города. На основании таких выборок аналитики могут сформировать портрет предпринимателя, занятого в социальной сфере.

Вся эта работа направлена на предоставление необходимых и выработку актуальных мер поддержки, так как социальное предпринимательство помогает государству решать важные социальные проблемы.