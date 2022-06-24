Британцы стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

Около половины жителей Великобритании стали покупать меньше продуктов. Происходит это на фоне рекордной инфляции, вызвавшей существенное подорожание продовольственных товаров, передаёт РИА Новости со ссылкой на британское бюро национальной статистики.

В частности, в отчёте отмечается, что более четырёх из десяти взрослых жителей Королевства признались, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается. При этом в сентябре 2021 года, когда первый раз проводился аналогичный опрос, это число составило один из восьми (8%).

Как ранее сообщал «Эксперт», посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что экономическая ситуация, которая в настоящее время складывается в Великобритании, хуже некуда.

Однако, как подчеркнул дипломат, местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему.

«С экономикой хуже некуда сейчас в Британии. Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия коронавируса, когда деньги раздавались налево и направо. Но политики здесь занимаются только Украиной, а на остальное только-только стали обращать внимание и предпринимать какие-то попытки. Критики раздаётся много, путей выхода пока не видно», – резюмировал Келин.