Четыре человека погибли в результате жесткой посадки Ил-76 под Рязанью

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя, он выполнял учебно-тренировочный полет.

«В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — говорится в сообщении Минобороны.

Как пишут ТАСС и «Интерфакс», в результате ЧП погибли четверо, еще пять человек пострадали, они находятся в медицинских учреждениях Рязани с травмами различной степени тяжести.

Гибель четырех человек в результате катастрофы подтвердили власти региона. «Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — указывается в сообщении областного правительства.

В Сети появилось видео с места крушения самолета. На кадрах видно, что борт сильно разрушен. В настоящий момент на месте трагедии работают экстренные службы.

Ил-76 — средний турбореактивный транспортный самолет военной и гражданской авиации, его эксплуатантами в разное время выступали военно-воздушные силы и транспортные авиакомпании более чем 40 стран, а также ООН. Ил-76 является основным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.