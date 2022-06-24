Эксперты: Расширение лимитов закупок позволит привлечь МСП к более активному участию в торгах

Власти Москвы значительно увеличат максимальную сумму госконтрактов на закупку товаров и услуг у малого бизнеса, которые заключаются на городском портале поставщиков. С 1 августа предельный размер на закупку товаров поднимут с 600 тыс до 5 млн рублей, на работы и услуги — с 600 тыс до 3 млн рублей, таким образом он увеличится в 5-8 раз. Постановление об этом 24 июня подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По оценкам правительства города, это позволит малому и среднему бизнесу больше принимать участие в выполнении госзаказа, а также повысить оперативность закупок для госнужд.

Контракты разыгрывают и заключают на портале поставщиков Москвы, на котором сейчас зарегистрировано более 300 тыс пользователей, включая 50 тыс заказчиков (их них более половины — московские). Ресурс запустили в 2013 году, чтобы автоматизировать процесс и повысить прозрачность закупок малого объема. По итогам января-мая этого года с его помощью заключили 234 тыс. контрактов на общую сумму 36,3 млрд рублей.

«Недавно на Портале поставщиков был запущен новый сервис — площадка товарной кооперации, которая поможет производителям из России и дружественных стран продать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям купить ее. Кроме того, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье и новых партнеров», — рассказал сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Сурена Варданяна, Московский портал поставщиков — один из лучших инструментов вовлечения малого и среднего бизнеса в работу с госаказом. «Расширение лимитов закупок по различным направлениям позволяет действительно привлечь к более активному участию в торгах малый и средний бизнес, расширить их возможности в том числе по получению доходной части и участию в серьезных проектах», — отметил Сурен Варданян. Одновременно для города решается задача по стабилизации социально-экономической ситуации: все больше людей оказываются вовлечены в работу, имеют рабочие места, зарплату. «При этом еще и учитывается инфляционный фактор, поскольку повышение расценок способно вернуть выбывших из торгов игроков», — резюмировал вице-президент МТПП.

По сути это решение в несколько раз увеличивает возможности поставщиков товаров и услуг, сказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. «В настоящее время муниципальный заказ — важный источник финансирования, особенно для малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что решение правительства Москвы не просто корректирует предельный объем на уровень инфляции, а делает доступным участие в торгах большему количеству субъектов малого бизнеса и повышает для них экономический эффект от выполнения госконтрактов», — добавил он.