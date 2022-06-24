Фестиваль “Дикая Мята. Violet” стартовал

Крупнейший независимый фестиваль “Дикая Мята” продолжается в Тульской области!

24-26 июня зрители увидят концерты Дельфина, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоху МС и еще более 70 музыкантов на четырех сценах. Нас ждет “Дикая Мята” на максималках: еще больше драйва, еще больше инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники и не только.

На входе можно купить двухдневные и однодневные билеты. Студентов и тех, кто приезжал в первый уикенд, ждет скидка 15%.

Организаторы гарантируют что въезд будет во много раз быстрее, чем 17-19 июня, так как билеты на финальные три дня “Дикой Мяты” приобретались в 2021-2022 году, а это значит не придется перевыпускать билеты прямо на входной группе!

“Дикая Мята” — фестиваль музыки и комфорта. Команда опен-эйра заботится о зрителях, поэтому в этом году для гостей подготовили уникальную инфраструктуру.

Трансферы от метро, современный глэмпинг с модульными домиками, мощёные дорожки к сценам, больше 50 ресторанов на любой вкус и кошелек — вас ждет большой фестивальный город на поле. Из развлечений — кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы и не только!

Самый масштабный российский опен-эйр продолжается и ждет зрителей!

“Дикая Мята-2022” — это будет легендарно!

Билеты и подробности на сайте mintmusic.ru.