Германия замышляет присвоить часть «Северного потока — 2»

Министерство экономики ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории Германии части газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве.

«Правительство изучает вопрос, можно ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, отрезав ее от остальной части трубопровода», — сообщает издание. Поясняется, такой шаг позволил бы соединить ведущие с суши на море трубы с плавучим терминалом по приему сжиженного природного газа. Поскольку «Северный поток — 2» уже подключен к распределительной сети, таким образом газ можно было бы транспортировать напрямую на юг Германии.

Занимающиеся этим вопросом эксперты высказывают опасения относительно того, что разделение труб создаст проблемы для экологии. Также препятствием является неопределенность с правами собственности: компания-оператор «Северного потока — 2», Nord Stream 2 AG сейчас находится на грани банкротства, в ней назначен временный управляющий. Кроме того, в Германии остерегаются, что Москва предпримет ответные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию немецкого издания. По его словам, заниматься «гипотетическими рассуждениями» о национализации «Северного потока — 2» нет смысла. «Если будут конкретные действия, в первую очередь это будет работа для юристов», — подчеркнул представитель Кремля, указав на то, что в отсутствие официальных заявлений оценить такую информацию невозможно.

На минувшей неделе, 16 июня, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре 2021 года, полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.

В настоящий момент российская компания не может в полной мере использовать другой трубопровод, «Северный поток — 1». Это связано с тем, что немецкий концерн Siemens вовремя не предоставил оборудование после ремонта в Канаде, которое Монреаль не возвращает из-за антироссийских санкций. Сейчас через «Северный поток — 1» в Германию поступает всего 40% от обычного количества газа, отмечает Spiegel.