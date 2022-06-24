Инвесторы построят два торговых центра на западе и юге Москвы на 700 рабочих мест – Ефимов

Почти 700 рабочих мест появятся в Москве после возведения двух торговых центров на западе и юге столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Недавно Сергей Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории города. По одному из них инвестор возведет на улице Элеваторной в Южном административном округе торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей. Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в марте 2025 года, после чего в новом торговом центре смогут работать 430 человек», – рассказал вице-мэр.

Девелоперу предоставят льготы по аренде за изменение вида разрешенного использования земельного участка, чтобы возвести многоквартирный дом в жилом комплексе на проспекте Андропова. По другому проекту инвестор построит торговый центр на Очаковском шоссе в Западном административном округе Москвы. Его площадь составит 7 тыс. кв. Там будет создано 250 рабочих мест.

«В столице принят ряд антикризисных мер поддержки для девелоперов – участников программы создания мест приложения труда. Так, ставка по банковской гарантии, которую застройщики получают для реализации проекта, теперь не зависит от ключевой и зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Кроме того, продлен срок предоставления банковских гарантий. Компании должны будут предоставить ее по новым условиям – не через три месяца, а через полгода после подписания соглашения», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Она призвана создавать рабочие места в спальных районах, чтобы снизить миграцию в центр столицы и снизить нагрузку на транспорт и дороги. По ее условиям девелоперы получают льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и социальные объекты.